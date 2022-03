Les pisciculteurs de la Brenne tirent un bilan plutôt positif de la saison d'hiver

Après plusieurs mois passés à pêcher dans les étangs de la Brenne, les pisciculteurs berrichons dressent le bilan de la saison d'hiver. Après une année 2019 catastrophique et une année 2000 plutôt bonne, ils sont plutôt satisfait de la période qui s'achève. "On avait peur du fait d'un été très pluvieux et du manque de chaleur, mais les poissons ont quand même bien profité et on a de la reproduction, donc on est globalement satisfait parce que c'est la deuxième année après 2019 où on commence à se faire une santé", explique Joël Deloche, président du syndicat des exploitants piscicoles de la Brenne.

"C'est encourageant parce que, sur les quatre dernières années, on a eu deux années de sécheresse et une année d'inondations, donc on a un peu tiré la langue, mais c'est une année convenable", estime Serge Tonolo, le gérant de la pisciculture du Tran, à Saint-Michel-en-Brenne.

Si on a un été très sec avec une canicule, ça pourrait être problématique

"Ces deux années correctes vont redonner confiance aux professionnels, ajoute Joël Deloche. Ça donne un peu de sérénité quant à la raison d'être de notre métier". La Brenne est la deuxième région piscicole de France. Entre les pisciculteurs et les emplois induits, cette activité fait travailler environ 80 personnes dans la région.

Malgré un bilan plutôt positif, les professionnels restent inquiets vis-à-vis du climat et de la sécheresse. "Les étangs de bas de chaîne sont plein, mais tous les étangs de haut de chaîne manquent cruellement d'eau, précise Joël Deloche. On espérait beaucoup dans le mois de mars, mais pour l'instant c'est très timide. Il faudrait vraiment qu'il tombe beaucoup d'eau dans le mois d'avril".

"On a besoin d'avoir des étangs plein, insiste Serge Tonolo. La saison est bonne, par contre on a une pluviométrie qui est très très défaillante et ce n'est pas encourageant pour l'été qui va venir". Autre sujet d'inquiétude : les cormorans, qui sont de plus en plus nombreux, et s'attaquent aux poissons dans les étangs.