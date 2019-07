Les pisciculteurs de Lorraine demandent des dérogations pour prélever l'eau

La chaleur actuelle et le manque d'eau préoccupent - aussi - les pisciculteurs. Certains producteurs lorrains vont demander des dérogations en préfecture pour pouvoir puiser un peu plus d'eau que les restrictions actuelles n'autorisent.

Sexey-aux-Forges, France

Vous avez dit "heureux comme un poisson dans l'eau" ? Les poissons et les pisciculteurs ne sont pas à la fête actuellement. Certains d'entre eux en Lorraine - ils sont plus d'une trentaine de professionnels à élever et vendre truites, carpes, brochets, perches et sandres - s'apprêtent à demander des dérogations en préfecture pour pouvoir puiser davantage d'eau que les restrictions actuelles n'autorisent. En cause : les cours d'eau qui alimentent leurs bassins ou étangs ont un débit réduit. Conséquence : les poissons peuvent manquer d'oxygène et subir la hausse des températures de l'eau.

"Moi dans un étang du Lunévillois, j'ai mesuré en surface 29,8° !" confie Yannick Jouan, conseiller de la Filière aquacole Grand Est (FAGE). "C'est presque de l'eau de piscine et il y a eu des problèmes de mortalité de poisson".

Frédéric Renard, pisciculteur à la pêcherie de Sexey-aux-Forges © Radio France - Isabelle Baudriller

Frédéric Renard, lui, se sent préservé pour le moment. Installé à Sexey-aux-Forges depuis 1995, à la suite de son père, ce pisciculteur possède une douzaine de bassins d'élevage de truites. Environ 40 000 truites protégées du soleil par de grands arbres. Température de l'eau : 17-18°. "Les arbres permettent de faire descendre la température ambiante, ils agissent comme un gros climatiseur naturel !", explique-t-il.

Les truites de Frédéric Renard bénéficient encore actuellement d'une température de l'eau de 17-18° © Radio France - Isabelle Baudriller

29,8° à la surface d'un étang

Quelles autres solutions pour les pisciculteurs face à la canicule ? "Dans les élevages de truites, ils rassemblent les poissons, ils installent des systèmes d'oxygénation et vont adapter la ration de nourriture à distribuer puisque les poissons, lorsqu'ils digèrent, consomment de l'oxygène", indique Yannick Jouan. "Dans les étangs malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, éventuellement installer des systèmes d'oxygénation sous forme de moto-pompes la nuit car la journée, ça risque de faire l'effet inverse c'est-à-dire augmenter la température de l'eau".

Les aérateurs comme celui-ci permettent d'apporter de l'oxygène aux poissons © Radio France - Isabelle Baudriller

Pour appuyer les demandes individuelles de dérogations des pisciculteurs, la Filière aquacole Grand Est adresse cette semaine un courrier au préfet de région pour l'alerter sur la situation.