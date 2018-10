C'est une bonne nouvelle pour les pêcheurs plaisanciers du Nord Bretagne, et au-dessus (tous ceux qui pêchent au nord du 48e parallèle, au nord du raz de Sein) : Depuis ce matin, ils peuvent à nouveau pêcher le bar, un par jour, de moins de 42 cm. Depuis un an ils étaient privés de ce plaisir par une décision européenne en raison de chiffres alarmistes sur la population de bar.

Au sud, les pêcheurs pouvaient continuer à traquer le bar, alors qu'au nord les passionnés pouvaient le pêcher a condition de le relâcher immédiatement, sans passer par la casserole ("no kill"). Finalement, après des démarches d'élus et des chiffres plus encourageants, l'Europe est revenue sur sa décision. 600 personnes avaient manifesté à Morlaix pour protester contre l'interdiction de pêche