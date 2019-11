Les pluies abondantes retardent les semis de céréales dans les deux Charentes

Charente-Maritime, France

Que d'eau ! Depuis début novembre et le passage de la tempête Amélie, la pluviométrie de ce mois de novembre 2019 est déjà entrée dans le top 3 des mois de novembre les plus pluvieux de ces 30 dernières années en Charente-Maritime. Selon Eric Béronneau, le responsable de la station Météo France à La Rochelle, "le mois de novembre 2019 avant même d'être terminé est déjà le deuxième mois de novembre le plus arrosée après celui de l'année 2000"

Saintes est déjà au dessus des 180 millimètres au lieu des 90 habituel, 165 mm au lieu de 93 mm en Charente Maritime et 140 mm au lieu de 93 en Charente. La pluie est là, on le sentait, ces données confirment bien qu'elle est abondante.

La récolte de blé risque d'être en recul d'au moins 20% l'été prochain

Après une sécheresse de plusieurs mois, voici donc une pluviométrie record. Des extrêmes pas simples à gérer pour les agriculteurs. Les semis de céréales habituellement dans les champs à cette période, sont bien souvent restés dans les hangars. Il y a deux à trois semaines de retard par rapport au calendrier normal, et la météo de ces prochains jours n'incite pas à l'optimisme.

Un quart des semences n'ont pas été plantées

Pour Damien Péchereau, cultivateur à Sainte-Soulle près de La Rochelle, "C'est même déjà trop tard. On a encore 1/4 des semences qui n'ont pas été plantées" Avec moins de semis de blé ou d'orge en terre, il s'attend déjà à une récolte en recul d'au moins 20% l'été prochain.

Le paradoxe pour son père Dominique, c'est que le chiffre d'affaire ne sera peut-être pas affecté. "Tout dépend en fait du prix. Si il gèle en Russie, il y aura peut-être un bon prix payé pour une quantité qui est pourtant moindre. On se raccroche à çà en ce moment." Et rajoute t-il sans se rendre compte de son jeu de mot, "c'est çà qui nous tient la tête hors de l'eau."