Les pluies compliquent l'ouverture de la pêche à la truite en Charente-Maritime

C'est toujours un moment très attendu par les pêcheurs, l'ouverture de la truite à 6h47 ce matin (une demi-heure avant le lever du soleil) donne le signal du début de la saison. Mais cette année elle est perturbée : après les fortes pluies de ces dernières semaines, le niveau des rivières est très haut.

Des lâchers de truites reportés

Ces conditions vont empêcher certains pêcheurs d'accéder à leurs zones favorites, dans d'autres il ne trouveront pas de truites : la fédération départementale de pêche de Charente-Maritime a du reporter les lâchers de poisson, les truites risquaient d'être emportées par les eaux. Dans le département, comme en Charente, il n'y a pas de truites sauvages, les associations ou fédérations de pêche sont obligées d'en déverser. Cette année en Charente-Maritime, sur la Seudre (dans le secteur de Saujon), sur le Virson, et sur la Seugne (dans le secteur de Pons) notamment, les déversements de truites ont été reportés à une date ultérieure, ils auront lieu quand le niveau des rivières le permettra. La liste des lachers sur les cours d'eau et sur les plans d'eau se trouve sur le site internet de la fédération de pêche . En Charente, pas de report dans les lâchers de poisson : 15 tonnes de truites ont été déversées. En Charente maritime, il y en aura au total 10 tonnes (40 000 truites).

Christopher, pêcheur et vendeur au magasin Pro-pêche 17 à Echillais près de Rochefort © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Des pêcheurs pas forcément mécontents

Conséquence pour les pêcheurs, l'ouverture de la truite va durer plus longtemps, cette année, en Charente-Maritime. Mais il sera plus compliqué d'attraper les poissons explique Sébastien vendeur dans le magasin Pro-pêche 17 à Echillais près de Rochefort : "Il va y avoir un courant beaucoup plus puissant dans les rivières, dans ce cas _les truites se protègent, se cachent sous des branches_, et la pêche va devenir plus compliqué". Ce qui n'est pas pour déplaire à son collègue Christopher, pêcheur de truite au leurre exclusivement (de faux poissons, et pas des appâts) "du coup on va pouvoir prendre de la truite sur un plus long terme, les truites vont être plus facile à prendre ensuite au fur et à mesure".