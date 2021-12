Les poissonniers impactés par les tensions en mer liées au Brexit, au marché des Jacobins du Mans

Les revendeurs de poissons et de fruits de mer voient les prix d'achats "fortement augmenter", notamment à cause du Brexit.

Si vous êtes tentés par des coquilles Saint-Jacques ou du poisson au repas de Noël... Attention, car les prix peuvent piquer ! Notamment, à cause du Brexit et de ses conséquences économiques. Mais l'impact sur les prix diffère en fonction des producteurs, et il est toujours possible de trouver de bonnes affaires. Exemple au marché des Jacobins, au Mans.

L'étal de la poissonnerie Mendrin, sur le marché des Jacobins au Mans, le 17 décembre 2021. © Radio France - Solène Gardré

"20% en plus sur nos prix d'achat"

"J'achèterai quand même du poisson, malgré le prix", confie Evelyne, une cliente du marché des Jacobins, au Mans. Sur certains étals, les prix du poisson et des fruits de mer sont effectivement un peu plus chers que d'habitude en période de fêtes. La faute, en partie, aux mauvaises conditions d'achat des poissons. "Nous augmentons nos prix, car on a des problèmes d'acheminement avec beaucoup de produits qui viennent des mers du Nord", explique le poissonnier Michel Mendrin. "Car avec le Brexit et les tensions entre l'Angleterre et la France, il y a du retard sur certaines marchandises, une augmentation du prix d'achat de près de 20%..." déplore le poissonnier.

Certains produits sont encore plus impactés que d'autres, comme le homard. Une semaine avant Noël, on le met déjà à 80 euros le kilo. Normalement, c'est le prix du jour de Noël ! Là, il dépassera sans doute les 100 euros." - Michel Mendrin, poissonnier

Mais cette hausse des prix, ne concerne heureusement pas tous les commerçants du marché, comme l'ostréiculteur Bruno André . "On est moins impactés car on est des petits producteurs, pas des revendeurs", explique-t-il. Moins dépendant des transactions internationales, le circuit court connait moins d'aléa. "Chaque année, on met juste 10 ou 20 centimes de plus sur nos prix, à cause de la hausse du coût de la vie", souligne l'ostréiculteur. "Mais une fois que nos prix sont fixées au début de la saison, ils n'augmentent pas pour les fêtes !"

En cherchant bien, Evelyne a donc déniché une bonne affaire : "J'ai vu du carrelet à 6 euros le kilo !"