Les pomiculteurs du Limousin face à la menace du gel

Les pomiculteurs du Limousin se réveillent avec la boule au ventre ces jours-ci, face au gel qui sévit à nouveau. Une pointe d'angoisse qui s'est accentuée au lever du jour ce mardi, car les températures sont descendues à -1 voire -2° dans certains secteurs et devaient encore baisser dans la nuit de mardi à mercredi. A ce stade, aucun dégât particulier n'a été signalé, mais selon la durée de cet épisode de gel, ça peut devenir catastrophique. Il faudra attendre au moins la fin de la semaine pour avoir une idée des conséquences, mais pour les producteurs, ces aléas climatiques sont de plus en plus difficiles à surmonter.

"C'est le moment de tous les dangers"

Aux Vergers de Meilhac, à Voutezac (Corrèze), Bruno Soulingeas ne dort que d'un oeil en pensant à ses 18 hectares de pommiers et de pêchers, particulièrement vulnérables en ce moment. "Pour les pêches, les fruits sont préformés, gros comme des petits pois, et les variétés précoces de pommiers commencent à fleurir, donc c'est le moment de tous les dangers." L'arboriculteur reconnait que cette préoccupation n'est pas forcément étonnante pour un début de mois d'avril, mais ce qui est inhabituel selon lui, c'est la répétition de plus en plus fréquente de ces épisodes de gel tardifs.

Une impression confirmée par Laurent Rougerie, producteur à Lubersac et président de l'AOP Pommes du Limousin. Il se souvient que le plus gros épisode de gel d'avril remonte à 1991, puis ça ne s'est reproduit avec la même intensité qu'en 2012. Mais depuis quelques années, "ça se resserre et on observe une accélération des phénomènes de gel."

Des protections antigel encore peu répandues dans les vergers limousins

Face aux changements climatiques, certains producteurs s'équipent de protections antigel. Laurent Rougerie a lui-même investit dans un système d'aspersion d'eau qui couvre la moitié de ses vergers. Le dispositif consiste, paradoxalement, à protéger les fleurs sous une couche de glace. C'est efficace mais l'investissement est lourd, nécessite un point d'eau à proximité et ça peut poser question en cet hiver déjà sec. Certains pomiculteurs préfèrent les tours à vent, qui brassent et renvoient l'air chaud vers le sol. Là encore, c'est coûteux et Laurent Rougerie estime que seulement 15 à 20% des producteurs ont franchi le pas dans la région.

Il faut dire qu'avec des fruits toujours vendus en-dessous des couts de production, il est difficile de lancer de telles dépenses. Du côté de Voutezac, Bruno Soulingeas a lui essayé les bougies aux pieds des arbres, comme on en voit parfois dans les vignobles, mais il a renoncé. "Ça revient entre 3.000 et 5.000 € par hectare, pour une ou deux nuits de suite, après il faut racheter des bougies. Donc si vous le faites 3 à 5 nuits, c'est le bénéfice d'une année qui passe dans les bougies et vous travaillez pour rien !"

"On fait venir les bulldozers, on rase tout et on laisse tomber"

Face aux aléas climatiques, conjugués à des prix trop faibles, de plus en plus de pomiculteurs sedisent aujourd'hui prêts à tout arrêter s'ils subissent un nouveau coup de gel dévastateur. "Si ça regèle fort cette année, on fait venir les buldozers, on rase tout et on laisse tomber" lâche un producteur corrézien dépité, dont la famille exploite pourtant des vergers depuis plusieurs générations.