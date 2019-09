Les pommes aussi souffrent de la sécheresse

Le Grand-Murat, Bénévent-l'Abbaye, France

Les mois de septembre et d'octobre sont une période importante pour les pomiculteurs. C'est le moment de la récolte. Mais cette année, les pommes ont aussi souffert à cause de la météo. Rencontre avec Hervé Gorse, propriétaire des Vergers du Grand Murat, à Bénévent l'Abbaye.

Vous avez eu plus de difficultés à faire pousser des pommes cette année ?

"C'est vrai que cette année on a eu des conditions climatiques plutôt défavorables. On a commencé par avoir du gel. Sur une partie du verger, certaines variétés de pommes sont diminuées. Puis on a eu la canicule au mois de juin et la sécheresse qu'on vit actuellement. Du coup le rendement est diminué. On utilise un système d'irrigation goutte à goutte depuis plus de trois mois, mais ça a un coût supplémentaire. D'habitude, on irrigue pendant les grosses chaleurs du mois de juillet, entre un mois et demi et une cinquantaine de jours."

Quelles sont les conséquences pour les pommes ?

"Les chaleurs excessives font que le pommier se bloque : malgré le fait qu'il y ait de l'humidité à ses pieds, la température est tellement forte qu'il n'y a plus de photosynthèse et le fruit n'évolue pas. Le calibre va être diminué. Après, aujourd'hui on a beaucoup éclaircit pour avoir des calibres très corrects. C'est-à-dire qu'on enlève des pommes sur les pommiers pour qu'il y ait moins de pommes à nourrir et que le calibre soit plus gros. Si on avait laissé tous les fruits dessus on aurait eu des petites pommes et ça n'aurait pas été vendable."

C'est pourquoi, il est tout de même possible d'aller cueillir ses pommes soi-même au Verger du Grand Murat tous les après-midis de 13h30 à 17h30 jusqu'à la fin du mois d'octobre.