Les pompiers interviennent pendant plus de six heures pour secourir une vache bloquée dans un canyon

Faverges-Seythenex, France

Elle s'est égarée un peu loin de son pré. Une vache s'est retrouvée bloqué dans le canyon de Faverges-Seythenex, en Haute-Savoie, ce jeudi. Les pompiers ont été alertés vers 10h48, et se sont 14 d'entre eux qui sont intervenus, dont des pompiers du groupe montagne et du groupe sauvetage déblaiement du département.

La vache n'est pas blessée mais l'intervention a été compliquée. La zone est très encaissée et la vache se trouvait une dizaine de mètres en contrebas. Il a donc fallu plus de six heures aux pompiers pour la sortir de là. C'est un hélicoptère privé qui a finalement hélitreuillé l'animal.