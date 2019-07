Les pompiers n'ont jamais été autant mobilisés pour des feux de moissons en Picardie

Picardie, France

Depuis plusieurs jours, la chaleur déclenche des incendies dans les cultures. Il y a encore eu sept départs de feu ce vendredi matin, dont un assez important dans le secteur de Péronne. Jeudi, alors que des records de températures ont été battus partout dans la région, des centaines de pompiers étaient mobilisés pour lutter contre le feu dans les champs.

Le colonel Bertrand Vidot , le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de la Somme n'avait jamais vu ça : "c'est la première fois que le SDIS de la Somme est autant mobilisé, on a engagé _800 sapeurs pompiers pour 80 interventions_, ce qui nous a amené à traiter plus de 850 hectares, notamment de surfaces agricoles. Nous avons, au plus fort des événements, eu 350 sapeurs-pompiers et 130 véhicules engagés à un instant T. C'est la première dans l'histoire du SDIS de la Somme que cela nous arrive".

Il y a 400 sapeurs-pompiers professionnels et 2 100 pompiers volontaires dans la Somme, beaucoup se sont rendus disponibles ou sont revenus de leur propre chef, sur leurs congés, pour aider leurs collègues hier. Il n'y a pas eu de blessé chez les pompiers de Somme, seulement quelques coups de chaud.

Plus de 1000 hectares brûlés dans l'Oise

Dans l'Oise, la préfecture a interdit les moissons depuis jeudi après-midi, jusqu'à ce vendredi 14 heures pour limiter les dégâts. Plus de 1000 hectares ont brûlé, six pompiers ont été blessés dont un grièvement au visage.

Pour la seule journée d'hier, le SDIS a enregistré 61 feux et plus de 1000 hectares ont brûlé. Un incendie a détruit 637 hectares dans le secteur à Oursel-Maison, au nord de Beauvais. Au plus fort de la journée, plus de 300 pompiers étaient mobilisés, ils ont même reçu des renforts de l'Eure, de la Somme et du Val d'Oise. le standard a reçu plus de 2000 appels dans la journée, c'est le double d'une journée classique. Au total, environ 1500 hectares ont brûlé dans l'Oise depuis deux jours.