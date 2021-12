Les poules "élevées en plein air" : des agriculteurs de la Mayenne mettent en garde

Y aurait-il actuellement tromperie sur la marchandise quand vous achetez des œufs en supermarché ? Nombreuses sont les boîtes qui mentionnent que les poules sont "élevées en plein air". De quoi agacer certains éleveurs mayennais car, depuis le 5 novembre dernier, les volailles en France doivent être confinées, sauf dérogation, dans des bâtiments pour éviter la propagation de la grippe aviaire.

Ces éleveurs de poules que France Bleu Mayenne a contactés accusent donc certains groupes industriels et grands élevages de mentir aux consommateurs. C'est le cas d'une agricultrice mayennaise qui préfère rester anonyme. Elle élève 1.600 poules, et a fait le choix délibéré de laisser vivre ses animaux en extérieur car elle ne dispose pas de bâtiments "assez grands" pour les confiner. "On sait très bien que les gros élevages principalement, suivent les directives de l'État en enfermant les animaux. Les petits éleveurs eux sont convaincus que le plein air est synonyme de qualité parce que sinon c'est de la maltraitance animale. Nos bâtiments ne sont pas adaptés pour enfermer des animaux", explique-t-elle.

50 cm2 par animal

La Mayennaise est donc hors-la-loi aux yeux de l'État mais en laissant ses poules vivre dehors, elle garantit à ses clients le respect de la mention "élevées en plein air", contrairement à bon nombre de marques en magasin estime-t-elle. L'éleveuse envisageait au départ de demander une dérogation, mais c'est une fausse bonne idée d'après elle. "Les dérogations autorisent d'avoir un espace de vie de cinquante centimètres carrés par animal, vous vous rendez compte ? C'est n'importe quoi. On va amplifier là-aussi les maladies en tassant les bêtes dehors. Cela n'a aucun intérêt", fustige-t-elle.

Quels conseils donner aux consommateurs dans ces cas-là pour ne pas se faire avoir ? "Bien connaître son vendeur", poursuit cette agricultrice. Chaque œuf vendu dans les supermarchés a un code de 0 à 3* pour préciser la nature de l'élevage, explique un autre éleveur du sud de la Mayenne. "Tout le monde fait ce qu'il veut dans les supermarchés. On marque des trucs sur des boîtes et ce n'est pas vrai", peste-t-il.

*(0 = poule qui a profité d’abris et de végétation sur le parcours extérieur ; 1 = poule élevée en plein air ; 2 = poule élevée en cage ; 3 = poule élevée en batterie).