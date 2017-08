Les premières vendanges ont déjà commencé en Vallée du Rhône

A Sarrians, la machine à vendanger a été ressortie en urgence, les œnologues, les vendangeurs ont écourté leurs vacances. Les raisins sont en avance et eux, n'attendent pas.

Les vendanges ont déjà commencé ! Evidemment pas partout, mais les premières parcelles sont en cours de vendanges. En cause ? La douceur du printemps et la chaleur, la sécheresse de l'été.

Au domaine de Chantegut, à Sarrians, on vendange les parcelles de Vin de Pays, les cépages Chardonnay et Sauvignon. Même avec 36 ans de métier, Pierre Marseille a été pris de cours par ses propres raisins : "On avait prévu les vendanges pour le 15 août, l’œnologue n'était pas rentré de congé, il a fallu faire rentrer les salariés le plus vite possible !"

Il a aussi fallu vite ressortir la machine à vendanger, en branle dès 5 heures du matin, à la seule lumière de ses larges phares. Objectif du matin : 10 rangées, cépage Sauvignon. Et ce que remarque Pierre Marseille : "Il y a pas mal de feuilles sèches et des grains un petit peu plus petit que d'habitude".

"-20 à -30 % de récolte" - l’œnologue du domaine

Dans les pressoirs, immédiatement, l’œnologue, Romaine Damiano, remarque la production est moins importante : "Sur les premières parcelles On a -20 -30 % de récolte par rapport à l'année dernière !"

Il devenait particulièrement urgent de ramasser sur les parcelles de Sauvignon et de Chardonnay. "Si on ne s'était pas pressé", précise l’œnologue, "on aurait eu des incidences sur les équilibres des vins, des produits de base un peu plus lourds, l'acidité qui baisse". En cause, la chaleur de l'été.

La récolte a été sauvée de justesse. Les vendanges vont se poursuivre, notamment pour les parcelles de Vacqueyras, elles aussi seront en avance. Vendanges prévues début septembre.