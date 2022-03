Les premières asperges d'Alsace sont arrivées avec un peu d'avance

C'est parti pour la saison des asperges en Alsace ! Les toutes premières asperges blanches ont montré leur bout de leurs turions dans les espaces sablonneux. Avec d'ailleurs un peu d'avance cette année. Après l'été humide de l'an dernier, l'hiver plutôt froid et les quelques jours de chaleur, les planètes semblent alignées pour une belle saison. Les 48 producteurs individuels d'Alsace (37 dans le Bas-Rhin, 11 dans le Haut-Rhin) espèrent en tout cas que le gel prévu pour les quelques jours à venir ne viendra pas tout gâcher.

"Cela va ralentir peut être la pousse. Cela pourrait donner un faux départ, mais cela n'anéantira pas une récolte" explique Philippe Sigrist technicien spécialiste des asperges à la chambre d'agriculture.

Jean-Charles Jost, président de l'association pour la promotion de l'asperge d'Alsace et producteur à Bilwisheim est en tout cas heureux de l'arrivée de ce début de saison.

"Les premières asperges arrivent. On a eu la chance d'avoir une belle période printanière. Il n'y en a pas encore pour tout le monde, mais ça vient tout doucement" dit-il. Avec donc un peu d'avance, ce qui n'est pas exceptionnel.

"Ce qui est un peu plus exceptionnel, c'est ce tir groupé de début de récolte partout en Alsace. Cette année grâce à la météo clémente, tous les travaux se sont faits en même temps chez tous les producteurs. D'ici une dizaine de jours, tout sera lancé partout" explique de son côté Philippe Sigrist.

Les toutes premières asperges de la saison © Radio France - Antoine Balandra

La récolte devrait donc être bonne, après l'année 2021 catastrophique. "On a fait l'an dernier quasiment une demi-récolte" déplore Virginie Krieger, de la ferme Krieger à Haguenau.

Seul bémol finalement cette année, le sable du Sahara qui est tombé sur l'Alsace et qui devrait encore retomber dans la nuit de mardi à mercredi. "Cela nous complique la tâche. On a des bâches qui recouvrent les buttes d'asperges. Elles sont normalement transparentes, mais avec le sable, cela les rend opaques. On ne voit plus les asperges. On perd du temps et de la qualité. Et l'effet des films n'est pas aussi efficace. Il devrait normalement attirer le maximum de chaleur, mais cela le rend moins efficace" explique Jean-Charles Jost.

L'asperge en Alsace, c'est près de 500 hectares de culture pour une production annuelle de 1500 tonnes et 8 millions d'euros de chiffre d'affaire. Le prix devrait rester le même que l'an dernier. Avec un prix moyen à la botte de 1 kilo entre 12 et 15 euros en début de saison et 10 euros ensuite.