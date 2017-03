Les premières fraises arrivent en Moselle!

Les premières fraises arrivent ces jours ci sur les étals en Moselle, signe que le printemps est bel et bien là. Reportage chez un maraîcher près de Metz.

La douceur du printemps est arrivée en temps et en heure ces derniers jours en Moselle, et avec elle, les fraises! Chez les maraîchers mosellans, les premières fraises viennent d'arriver cette semaine. C'est le cas aux jardins vitrés de La Maxe, à côté de Metz, où les premières fraises sont cultivées sous serre, pour arriver sur les étals fin mars.

Les 50.000 pieds de fraises sous serre se colorent déjà de tâches rouges. Le maraîcher François Palassé en est fier: ses différentes variétés ont bien grandi et mûri: "Regardez, les premières fraises sont toujours très grosses. Pour avoir des bonnes fraises, il faut bien sûr du soleil. La variété compte aussi. Vous avez parfois des fraises très dures qu'il faut couper avec un couteau , ici, elles sont fondantes comme du beurre!"

Les premières fraises sont les plus chères à produire: elles ont eu besoin de chauffage

Les toutes 1ers fraises sont arrivées sur les étals il y a quelques jours. Notamment dans le magasin attenant aux cultures des Jardins Vitrés. Les clients les attendent avec impatience: "Elles donnent envie parce que ce sont des fruits de saisons, ça change des pommes et des fruits de l'hiver. Nous en prenons toujours ici, elles sont très bonnes".

Combien coûtent ces 1ers fraises? Un peu plus de 4 euros la barquette de 500 grammes mais c'est justifié explique le maraîcher parce que les premières sont les plus chères à produire: "Elles ont coûté cher, notamment parce qu'il a fallu chauffer les serres. Nous les avons planté mi-décembre et en janvier, il a fait très froid, or, pour la culture des fraises, il ne faut pas descendre sous serre en dessous de 8°C". La moitié de sa production se fait sous serre. Celles de plein air arriveront en juin. Ici en tout cas, pas de pesticides mais des insectes prédateurs.