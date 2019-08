Les premières vendanges en France démarrent à Cabestany dans les Pyrénées-Orientales

Cabestany, France

C’est une première en France, les vendangeurs sont déjà à pied d’œuvre au domaine Lafage dans les Pyrénées-Orientales. Depuis ce mardi 6 août, les équipes ramassent les premières grappes sur les parcelles de muscat petit grain à Cabestany. Une récolte qui démarre avec une vingtaine de jours d’avance.

Terminé les vacances au moins d’août

Au milieu des vignobles, Eliane Lafage, la gérante du domaine et œnologue le reconnait, les vacances au mois d’août c’est du passé : "Avant nous avions l’habitude de dire que les vendanges c’était en septembre, mais c’est terminé. Désormais, il faut s’activer dès le mois d’août, préparer les machines, appeler les vendangeurs."

Et ici, personne n'était vraiment prêt. C'est lors de quelques tests qu'elle fait chaque année, que l'équipe a compris l'urgence de la situation. Dans la précipitation ils ont dû trouver des saisonniers disponibles plus tôt que prévu. "Ce n’est pas forcément évident puisque certains sont occupés par le secteur de la pêche par exemple", raconte Jean Yves, responsable de la récolte.

Les vendanges commencent dans les Pyrénées-Orientales © Radio France - Nina Valette

Les saisonniers vont désormais prendre le chemin des vignes tous les matins dès 6 heures avant de terminer à 11h30. Pour le moment, ils sont une dizaine, avant d’être rejoints par des renforts dans le courant de la semaine.

S'il fait trop chaud la plante souffre

Dans le domaine des Pyrénées-Orientales, on se prépare à commencer de plus en plus tôt chaque année. "La chaleur fait monter le taux de sucre plus rapidement. Un processus qui accélère le mûrissement des raisins. Mais _ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. S’il fait trop chaud, la plante souffre_", raconte Eliane Lafage la gérante.

Les vignerons sont obligés de modifier leur façon de travailler. "On essaye d’adapter toute la viticulture. On garde plus de feuilles pour protéger les grains de raisin , et ainsi éviter qu'il grill. On adapte aussi l’orientation des vignes par rapport au soleil", explique la propriétaire du site.

Avec la canicule, le domaine pense avoir perdu entre 20 et 30 % de sa production.