Les premiers artichauts de France récoltés en Roussillon

La campagne de récolte des artichauts est lancée dans les Pyrénées-Orientales. D'ici fin mai, plus de 6.000 tonnes seront exportées dans toute la France, mais aussi à l'international, notamment à destination des grands chefs étoilés.

Avec quelques jours d'avance, les premiers artichauts de France ont été cueillis en ce début mars dans les exploitations de Salanque, un territoire du Roussillon presque entièrement dédié au maraichage. Première des cinq variétés à être récoltée, les artichauds "macau", verts et charnus, figurent parmi les plus emblématiques du terroir catalan.

"C'est le grand jour !" se réjouit Ludovic Combacal, le président du syndicat des producteurs. "Nous ressentons à la fois de la joie et du soulagement, après neuf mois d'attente et de stress". Plantés en juillet, les artichauts sont arrivés à maturité sans encombre cette année, contrairement à la saison précédente marquée par les inondations. "Cette année, nous avons vraiment un artichaut très vert, très fermé et très dense. Bref, très qualitatif".

Exportés dans toute la France

D'ici quelques jours, les consommateurs de tout l'Hexagone vont retrouver sur les étals les artichauts du Roussillon. À peine cueillis, ils sont conditionnés et exportés vers Rungis et les grandes métropoles françaises. D'ici trois mois, plus de 6.000 tonnes d'entre eux seront ainsi proposés à la vente.

Artichauts macau prêts à être récoltés sur une exploitation de Salanque © Radio France - Francois DAVID

Mais à l'image de l'année dernière, où la récolte était tombée en plein confinement, la commercialisation s'annonce de nouveau délicate. "Avec la fermeture des restaurants, nous perdons un important débouché, explique Ludovic Combacal. Et nous lançons un appel à tous les consommateurs : consommer de l'artichaut français, c'est un acte citoyen".

À la table des plus grands chefs étoilés

Seuls en France à bénéficier d'une IGP (indication géographique protégée) depuis cinq ans, les artichauts du Roussillon voient leur réputation grandir au fil des saisons. "Il est loin, le temps où notre produit était gentiment moqué par Coluche, s'amuse Ludovic Combacal. Ils sont désormais plébiscités par les plus grandes tables".

Pour preuve, les artichauts violets de son exploitation ont été sélectionnés cette année par le grossiste Metro dans son catalogue premium destiné aux chefs étoilés du monde entier. "Nos produits vont pouvoir figurer à la carte des plus grands restaurants, en Chine, aux États-Unis ou en Australie. C'est une immense fierté, car seule une trentaine de productions sont sélectionnées chaque année, toutes catégories confondues : viande, poisson, vins... C'est d'ailleurs l'un des premiers légumes à entrer dans ce catalogue. La consécration !"