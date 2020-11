Les premières truffes arrivent en Dordogne, il faudra les sentir masqués.

Le masque contre la Covid 19 et la truffe peuvent- ils faire bon ménage cet hiver? Pas sûr. C'est à cause de la pandémie et du protocole sanitaire que le plus gros marché aux truffes du département, le marché public de Sainte Alvère, a demandé un délai pour ouvrir cette année. Traditionnellement, les premières truffes y sont négociées le dernier lundi de novembre. Mais là, ses organisateurs ont demandé deux semaines de délai pour préparer le marché et les contrôleurs. Car les arômes des premières tuber mélanosporum sont généralement légers et ont du mal à traverser la barrière des masques chirurgicaux imposés par la pandémie. Dans ces cas-là comment bien juger de la qualité de ces truffes lorsque l'on est contrôleur? Du coup, le marché a été repoussé de deux semaines. Il se tiendra le lundi 7 décembre. Ces quinze jours supplémentaires ont aussi permis aux organisateurs de peaufiner l'organisation du marché.

Les truffes seront mises en vente dehors cette année à Sainte Alvère © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Le marché se tiendra dehors

Plus question de rassembler les apporteurs sous la halle, ils présenteront leur production dehors. Finie donc la bonne odeur de truffes qui vous montent aux narines lorsque les portes s'ouvrent. Seuls les contrôles qualité se feront sous la halle et selon un protocole bien établi; prise de températures des apporteurs à l'entrée, gants, masques et gel hydroalcoolique de rigueur, sens de circulation et flux des producteurs régulé(un seul à la fois)

Moins de place pour les apporteurs cette année

Les apporteurs seront donc installés dehors. Et ils auront moins de place. Ils seront une quarantaine sur la place contre soixante dix sous la halle l'année dernière. Ils s'en inquiètent. La surface de vente va diminuer, le nombre d'acheteurs aussi. Il y aura moins de restaurateurs même si ce n'est pas le gros de la clientèle du marché. Mais il y aura aussi moins d'acheteurs venus de loin tant que la règle des 20 kilomètres est maintenue. Dans ces cas-là la solution est dans l'expédition. L'Association pour la Promotion et la Valorisation de la Truffe qui travaille sur internet depuis plus de 15 ans expédie en moyenne, 12 % de la totalité des truffes négociées sur le marché de Sainte Alvère. Elle devrait être encore plus sollicitée cette année.

Fort heureusement, le masque n'est pas imposé aux cochons! © Radio France - Emmanuel Claverie

Le marché aux truffes public de Sainte Alvère se tiendra donc le lundi 7 décembre à 10 heures. Si tout va bien, les premiers des onze marchés de producteurs devraient avoir lieu le jeudi 3 décembre à Terrasson, Excideuil et Saint- Astier. Mais la fédération des trufficulteurs attend encore de connaitre les dernières mesures annoncées par Jean Castex en fin de semaine pour savoir à quelle sauce seront cuisinées les truffes périgourdines.

Dans tous les cas, les marchés auront lieu en plein air ou sous des halles ou des chapiteaux laissés largement ouverts