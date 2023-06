Les premiers melons arrivent dans le sud Vendée

À l'entrée de Vix le magasin de l'entreprise Panier des Champs sent bon les fruits et légumes d'été. Depuis cette semaine, les melons commencent à être récoltés sur les 70 hectares de l'exploitation. **"**C'est un très gros travail, explique Sébastien Chabirand cogérant de l'entreprise Panier des Champs, il y a un télescopage entre les plantations des melons et le début de la récolte. Sachant que les étudiants ne sont pas encore arrivés et que depuis 4 ou 5 ans, on a des années de plus en plus précoces. Aujourd'hui, on est une petite quarantaine et l'on montera à 70 à 80 personnes".

Melons des Paniers des champs à Vix en Vendée © Radio France - Yves-rene Tapon

"Le marais vendéen offre des terres très riches pour le melon", Sébastien Chabirand

Le melon type charentais pousse bien dans le sud Vendée : "L'avantage du Marais vendéen est que ce sont des anciennes alluvions marines, donc des terres très profondes, très riches, bien pourvues en oligoéléments. L'avantage aussi est que ce sont des terres noires qui se réchauffent très rapidement". Panier des champs distribue ses melons dans tout le quart nord-ouest de la France. Le terroir donne un taux de sucre satisfaisant au melon vendéen.

L'entreprise s'est également lancée dans l'abricot : **"**On a planté sept hectares de fruitiers il y a trois ans sur l'exploitation et l'objectif est de continuer à développer. On pense qu'il y a un réel créneau au niveau des fruits à noyaux dans le sud-Vendée (...) Avec le réchauffement climatique, on a quand même bon espoir de pouvoir développer ces cultures chez nous. On doit, en tant qu'agriculteur, s'adapter au climat et aux attentes du consommateur" conclut l'agriculteur.

Abricots rouges de Vendée à Vix, au Panier des Champs © Radio France - Yves-rene Tapon

