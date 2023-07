Les premiers oignons doux des Cévennes seront commercialisés début août

C'est l'effervescence depuis quelques jours sur les cultures en terrasses des oignons doux des Cévennes. Après les primeurs, la récolte des oignons AOP vient de démarrer. Et la saison s'annonce déjà bien meilleure que celle de l'an dernier, selon Thomas Vidal, le directeur de la coopérative Origines Cévennes basée à Saint-André-de Majencoules. "Contrairement à l'an dernier, on n'a pas eu d'attaque de cicadelles, la météo a été favorable avec de la pluie au moment du repiquage de l'oignon ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une belle qualité. Les oignons primeurs seront commercialisés à partir du 7 août, les AOP, après le 20 août."

Récolte espérée cette année : plus de 2.000 tonnes contre 1.500 tonnes l'an dernier.