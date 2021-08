Les premiers oignons doux récoltés dans les Cévennes

La météo est au rendez-vous pour la récolte des premiers oignons doux des Cévennes. "Par rapport à la récolte, il faut que ce soit un temps sec et chaud pour rentrer les oignons les plus secs possibles explique Gaëtan Reilhan, producteur à Mandagout et président de la coopérative Origines Cévennes qui regroupe quelque 70 producteurs. Les prévisions annoncent de grosses températures pour les jours à venir et des journées très sèches et très belles. Ce sont des conditions idéales. Cette année, on est sur de jolis oignons, plus gros que d'habitude. Je pense qu'on aura une très belle récolte." Trop tôt encore pour avoir une idée du tonnage mais le président table sur une récolte qui devrait avoisiner les 2500 tonnes.

Les intempéries de l'automne ont eu un faible impact

Pas de problème pour trouver des bras cette année. "Je pense que tous les producteurs ont trouvé leurs personnels. Le Covid a fait que les gens sont un peu retournés à la terre. On a aussi récupéré des personnes qui travaillaient dans la restauration." Certains producteurs redoutaient aussi les conséquences des fortes pluies de l'automne et qui ont abîmé quelques terrasses. "On a eu des gros ravinements. On a donc fait des terrassements pour remettre les parcelles en état confie Gaëtan Reilhan. Forcément, ça va jouer un peu sur les calibres mais le temps est quand même avec nous parce qu'on n'a pas eu de grosse sécheresse. Les précipitations régulières qu'on a eu dans ces zones a permis aux oignons de très bien se développer. Au final, il y aura un impact mais ça ne sera pas comme on le redoutait."

L'oignon doux toujours apprécié par les grands chefs

La récolte se présente donc sous les meilleurs auspices. Les premiers oignons doux ont été commercialisés dès le 6 août. Il faudra attendre le 23 août pour voir arriver les oignons doux AOP. Des oignons très prisés par les plus grands chefs. "Ca fait un mois qu'ils nous relancent pour savoir quand ils pourront avoir ces oignons doux ! C'est le seul qu'on retrouve dans le rayon fruits et légumes et non dans les condiments. On continue à jouer la carte de l'excellence."

