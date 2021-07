Dans l'Yonne, la moisson bat son plein

Cette année, elles ont commencé début juillet plutôt que fin juin. La moisson bat leur plein dans l'Yonne. "On a commencé la moisson le 6 juillet, se rappelle Thierry Devaux, agriculteur à côté de Brienon-sur-Armançon. Habituellement, on commence autour du 20 juin et aujourd'hui, il reste exactement 38% à récolter. Dont 180 hectares de blé." Les céréales doivent être rentrées rapidement par les agriculteurs pour être stockés loin de l'humidité pour éviter qu'ils germent et ne puissent plus être utilisés. Si l'agriculteur est encore à quelques jours de la fin, il commence déjà à faire les comptes.

Un rendement varié selon les productions

"Niveau rendement, en orge on est inférieur de 10% en moyenne. En blé. On est au moins à plus 10%," énumère Thierry Devaux. Il fait partie d'un collectif de sept agriculteurs, la C.E.P du bord qui se spécialise dans l'agriculture de conservation des sols. Colza, blé, orge, petits-pois, chanvre et tournesol, leurs récoltes sont variées. Ce qui lui donne une vue d'ensemble sur les récoltes de l'été. Dans son exploitation, les petits pois sont "assez vilains", l'orge est parfaite pour faire de la bière, le colza a été attaqué par les insectes, et les tournesols par les corbeaux. "Le bilan est assez mitigé. J'ai discuté avec des collègues récemment. Globalement, oui, on est à peu près dans les mêmes niveaux de production et de qualité."

Après avoir récolté, il faut ensuite stocker les grains - CEP du Bord

Quelques kilomètres à l'ouest des cultures de la CEP du Bord, Christophe Bondoux est aussi satisfait de la qualité de son blé. D'ici deux jours, il aura finit ses récoltes et pour l'instant tout va bien. Il ne reste qu'une variable, le blé qui a été couché par les intempéries, souvent de qualité moindre, et qu'il a gardé pour la fin. "On a au moins 75% de récoltés en qualité meunière. Là, on n'est pas trop à plaindre, mais moi, je m'inquiète surtout pour le marché général et global."

Après la récolte, la vente

Habituellement la différence de prix entre un blé de bonne qualité, dit meunier, et de celui de qualité inférieur, utilisé pour le fourrage n'est que d'une dizaine d'euros par tonne. Mais si les stocks de blé fourragés augmentent trop à l'échelle de la France, les prix peuvent se creuser à 50 euros d'écart. "Dans l'Yonne, on n'a pas la majorité de la production de France, évidemment, explique Christophe Bondoux. L'est de la France, le nord de la France, sont les grosses régions productrices. Et tant qu'on ne saura pas dans quelle mesure la qualité altérée chez eux, on ne sait pas si les prix vont s'envoler ou s'écrouler."

La qualité, c'est la teneur en protéine de la céréale, si elle est bien sèche et si elle n'est pas germée. Sur ces points, la météo est très importante. Alors jusqu'au dernier moment, les agriculteurs restent sur leurs gardes. Plus tôt dans l'année, Christophe Bondoux pensait que la récolte serait très belle, aujourd'hui, il est plus prudent. "C'est la leçon qu'on peut tirer de cette année, s'amuse-t-il. La récolte n'est pas assurée, même si les grains sont beaux, même si les champs paraissent particulièrement beaux pour l'année. Tant qu'on n'est pas à la récolte et que tout n'est pas à l'abri, il n'y a rien d'acquis. "

Les récoltes de céréales doivent se faire quand les champs sont secs - CEP du bord

Thierry Devaux et son collectif, eux, mettent toujours toutes les chances de leur côté. Avec leur technique de conservation des sols, qui garde les champs verts le plus longtemps possible, ils arrivent à réguler l'hygrométrie dans leurs parcelles. Un besoin, presque, avec les épisodes météorologiques des dernières années. "Dans notre métier, on a toujours eu des aléas climatiques, raisonne-t-il. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, les incidents climatiques sont de plus en plus récurrents, donc on est sûr d'être dans un dérèglement climatique. On en est victime alors on a la capacité de s'adapter, mais c'est encore mieux si on peut l'atténuer." Un objectif qu'il s'est donné en passant à l'agriculture de conservation des sols.