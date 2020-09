Les préparatifs des Journées méditerranéennes des saveurs à Nîmes

Les stands sont déjà montés entre l'avenue Feuchères et l'Esplanade à Nîmes, avant les Journées méditerranéennes des saveurs.

Vous vous demandiez peut-être pourquoi de nombreux stands, et même du sable, sont installés en ce moment entre l'avenue Feuchères et l'Esplanade à Nîmes. Il s'agit en fait des préparatifs pour l'organisation des journées méditerranéennes des saveurs. Au programme ? Animaux de la ferme, matériel agricole, ateliers pédagogiques pour les familles ou encore exposition et vente de produits locaux par les producteurs eux-mêmes.

Les Journées méditerranéennes des saveurs se tiennent ce week-end, samedi 12 et dimanche 13 septembre.