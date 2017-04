Les primeurs débutent à Bordeaux : le rebond de la "fashion week" du vin

C'est une semaine capitale pour les grands crus, un système remis en cause par d'autres. Les dégustations vont se multiplier entre ce dimanche et mercredi dans le vignoble du Bordelais. Sur fond de millésime 2016 exceptionnel et d'incertitudes dues au Brexit.

6.500 professionnels rassemblés dans le vignoble du Bordelais à partir de ce dimanche et jusqu'à mercredi pour la traditionnelle semaine des primeurs. C'est un moment important pour tous les professionnels puisqu'il s'agit de présenter aux journalistes, négociants, courtiers et autres dégustateurs le millésime 2016 et de le commercialiser alors qu'il ne sera disponible que dans 18 mois. Mais ce système d'avant-première a largement souffert ces dernières années et cherche un nouveau souffle.

Rebond attendu grâce à un grand millésime

Les ventes issues des primeurs sont en chute libre. Elles représentaient 15% de la production bordelaise en 2009 et sont tombées à 1,5% en 2015 selon le site britannique Liv-ex. Il y a d'abord une explication. Les prix étaient montés très haut, sans doute trop haut en 2009 et 2010 et ces deux millésimes avaient été suivis de trois beaucoup moins bons. Cela avait déséquilibré le marché et l'intérêt d'acheter à l'avance n'était pas vraiment évident. Mais il faut relativiser, les primeurs restent très importants pour les plus grands châteaux. 300 grands crus vendent 80% de leur production entre avril et juin. C'est donc primordial pour eux.

Cette semaine, que Florence Cathiard, du Château Smith-Haut-Laffite, comparait sur France Bleu Gironde, à la fashion week, devrait bénéficier d'un millésime assez exceptionnel. Après 2015, déjà très bon, 2016 a bénéficié d'excellentes conditions météo. Les primeurs attirent d'ailleurs beaucoup plus de monde cette année, le nombre de participants est en hausse de 43%. Seul le Brexit constitue un point d'interrogation pour des professionnels qui tablent sur un vrai rebond des primeurs cette année.