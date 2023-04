Les principaux usages du désherbant S-métolachlore, détecté dans de l'eau potable, interdits en France

Des traces de ce puissant herbicide avaient été retrouvées au-delà des limites autorisées dans les eaux souterraines françaises. Mais le ministre de l'Agriculture s'opposait à son interdiction. Finalement, ce jeudi, l'Agence de sécurité sanitaire, a fait savoir que les principaux usages du S-métolachlore allaient être interdits en France.

Santé publique contre souveraineté alimentaire

Après le retrait d'une dizaine d'autorisations de mise sur le marché, la vente et la distribution de produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore restera autorisée jusqu'au 20 octobre 2023 et les stocks de ces produits, largement employés sur le maïs, le tournesol et le soja, pourront être utilisés jusqu'au 20 octobre 2024.

Le sort de cet herbicide avait suscité l'émotion dans le monde agricole, le syndicat majoritaire FNSEA réclamant son maintien "faute d'alternatives". Depuis la fin mars, l'ANSES était bousculée au nom de la souveraineté alimentaire par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, qui lui avait demandé de revoir sa copie, et a aussi cherché à la contourner sur plusieurs pesticides, mettant en avant les risques économiques découlant de ses décisions.

Fin mars, Marc Fesneau avait demandé à l'Anses "une réévaluation de sa décision", qui priverait les agriculteurs français de ce désherbant avant que l'interdiction ne soit généralisée dans l'ensemble de l'Union européenne.

La présence de dérivés de l'herbicide détectée dans l'eau potable

L'Anses avait annoncé le 15 février vouloir interdire les principaux usages du S-métolachlore . Après usage dans les champs, cette substance se dégrade en des dérivés chimiques, des "métabolites", qui se retrouvent dans les sols, les eaux de surface et eaux souterraines - et donc potentiellement dans l'eau potable.

Lors de "contrôles des eaux destinées à la consommation humaine, trois métabolites du S-métolachlore ont été fréquemment détectés à des concentrations dépassant les normes de qualité " fixées par la législation européenne, avait-elle indiqué, engageant en conséquence une procédure de retrait.

Le ministre de l'Agriculture contre l'Anses

"Je ne serai pas le ministre qui abandonnera des décisions stratégiques pour notre souveraineté alimentaire à la seule appréciation d'une agence", avait réagi Marc Fesneau devant les agriculteurs et représentants de la FNSEA réunis en congrès.

La charge avait fait réagir de nombreuses ONG environnementales et des élus, qui y voyaient une atteinte à l'indépendance de l'Anses et rappelaient que le S-métolachlore était considéré comme "substance cancérigène suspectée" par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) depuis juin dernier.

Sous couvert de l'anonymat, un responsable de l'Anses avait regretté auprès de l'AFP "la violence des attaques, venant du ministre lui-même" et défendu le travail de l'agence, mandatée depuis 2015 pour évaluer les pesticides et autoriser ou non leur mise sur le marché. "Nous ne rendons que des décisions soutenues par la science, à la demande du gouvernement", avait indiqué l'Anses.

L'interdiction de l'insecticide phosphine contournée

Le gouvernement avait aussi annoncé son intention de contourner la restriction d'une AMM concernant l'insecticide PH3 (phosphine) à compter du 25 avril.

L'interdiction de fumigation directe de phosphine sur les cargaisons de céréales menace de facto les exportations vers l'Afrique. Pour contourner la difficulté - et les AMM françaises - le gouvernement devrait se fonder sur un règlement européen permettant le traitement des grains par contact direct avec la phosphine si ce traitement est exigé par les pays importateurs.