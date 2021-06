Les prix des fruits flambent déjà cet été

8 à 9 euros le kilo de cerise cet été au lieu de 7 à 8 l'an dernier. Les pêches, les nectarines et les abricots sont également plus chers. Ces fruits ont notamment été touchés par le gel au début du printemps.

Après le gel du début du printemps qui a touché les producteurs de fruits, les prix sont en nette augmentation. La cerise se vend ainsi entre 8 et 9 euros le kilo, soit une hausse d'environ 20 %. Il y a eu beaucoup de fruits perdus, donc moins de produits disponibles à la vente, ce qui fait monter les cours. Et les prochaines semaines s'annoncent encore plus tendues, car les volumes de fruits devraient encore diminuer.

Sur le marché d'Aix-en-Provence, revendeurs et producteurs locaux expliquent à leurs clients que cette inflation est inévitable si on veut consommer des fruits qui ne viennent pas d'Espagne. "_Toute la région a été victime de ce ge_l, précise Patrick Lévêque président de la fédération régionale des syndicaux d'exploitants agricoles (FRSEA) de Paca. Rien que dans les Bouches du Rhône, plus de 800 producteurs ont été impactés. Certains ont perdu jusqu'à 100 % de leur production. C'est énorme".

Les fruits à noyaux, cerises, abricots et nectarines, et les fruits à pépins comme les raisins de table sont les plus touchés. Le gouvernement a annoncé des aides. Le conseil régional et le département des Bouches du Rhône ont également débloqué des fonds pour aider les producteurs.