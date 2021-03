Les prix sont en chute libre, les éleveurs de chevreaux tirent la sonnette d'alarme en Poitou-Charentes

C'est un véritable cri de détresse lancé par les éleveurs de chevreaux en Poitou-Charente. La crise sanitaire paralyse le marché et les prix d'achats dégringolent. Pour dire leurs difficultés, ils n'emmènent plus d'animaux à l'abattoir.

La crise sanitaire met l'élevage de chevreaux en péril. La dizaine d'engraisseurs réunis dans la Fédération nationale des engraisseurs de chevreaux (Fnec), installés en Poitou-Charentes, représentent à eux seul l'essentiel de la filière. Ils ont décidé de ne plus emmener leurs animaux à l'abattoir de Thouars pour protester contre la baisse des prix.

"C'est un signe du profond mal-être qu'il y a dans la profession depuis le premier confinement" explique le président, Anthony Garnier. "On n'a plus les moyens d'élever ces animaux pour les vendre à perte et ne pas avoir de revenus." Par cette action, ils espèrent donc faire pression sur l'abattoir tout en interpellant les pouvoirs publics.

2,80 euros le kilo contre 3,10 pour un élevage viable

Pour qu'un éleveur de chevreaux vive de son travail, il faudrait que l'animal - qui pèse environ 10 kilos lorsqu'il est mature - soit vendu aux environs de 3,10 euros le kilo. L'abattoir en propose aujourd'hui 2,80 et "sur la période qui va venir après Pâques, on va encore descendre à 2,70 euros" souligne l'éleveur. Avec de tels tarifs, "il y a malheureusement cette hypothèse où il va y avoir des cessations d'activités" s'attriste Anthony Garnier. Certains éleveurs pourraient se reconvertir avant d'être "complètement au bord du gouffre."

Si en France "ça se déroule plutôt normalement" la filière vit à 60% de l'export vers l'Italie et le Portugal, où la situation sanitaire est encore "très dégradée. Ca nous ferme beaucoup de portes." Au Portugal, "les restaurants sont toujours fermés, les rassemblements familiaux se font mais avec un nombre de personnes beaucoup moins important." Alors que les fêtes de Pâques sont traditionnellement un moment important pour le chiffre d'affaires, "la consommation va être encore très faible cette année" dans les deux pays prévoit le représentant des engraisseurs.

L'impression d'être "oubliés dans le système" d'aides

L'abattoir assure être à l'écoute selon Anthony Garnier. "Ils nous disent qu'ils font leur maximum" mais "on comprend bien qu'également pour eux, la conjoncture est très, très mauvaise."

C'est vraiment pour montrer qu'on est dans une situation qui n'est clairement plus tenable.

Alors pour le président de la Fnec, c'est à l'Etat de prendre le relai. "Tous les maillons sont dans une situation très dégradée" analyse-t-il, "les problèmes qu'on rencontre depuis un an sont liés au Covid-19. C'est aux pouvoirs publics quelque part de nous remettre le pied à l'étrier avec une compensation financière." Et Anthony Garnier de souligner : "ça se fait dans d'autres filières, on a l'impression que nous, engraisseurs, on a été un peu oubliés dans le système." Malgré tout, il a peu d'espoir de voir arriver des aides publiques sur le compte des éleveurs de chevreaux.

Cette opération désespérée est donc inévitable selon lui, mais aussi risqué. Si "on ne sort plus d'animaux à destination de l'abattoir, ça veut dire qu'on se coupe de toute rentrée financière" mais l'action est surtout très symbolique. "C'est vraiment pour montrer qu'on est dans une situation qui n'est clairement plus tenable."