Pau, France

Seize associations dont France Nature Environnement, la Sépanso, le FIEP , Férus, ADET PAys de l'ours, et la Ligue Protectrice des Oiseaux, ont décidé de porter plainte après les battues d’effarouchement qui se sont déroulées après les lâchers de deux ourses en vallée d'Aspe et Ossau, la semaine dernière. Selon ces associations, des éleveurs ont tiré en l'air au dessus d'Etsaut dans le massif de Rouglan le 4 octobre et dans les gorges du Bitet le 6 octobre.

C'est l'avocat maître Jean-François Blanco qui a déposé la plainte avec constitution de parties civiles après du procureur de la République de Pau ce mercredi. Les chefs de ces plaintes sont : attroupements armés en bande organisée et tentative de destruction d'une espèce protégée en bande organisée.

L'avocat considère que les vallées béarnaises sont devenues "des zones de non droit" à cause de ce qu'il appelle, "une milice anti ours".

Nous entendons qu'ils soient poursuivis et qu'une réparation intervienne. Nous n'accepterons pas des comportements violents qui mettent les ourses en péril parce que c'est un enjeu fort de biodiversité" — L'avocat des 16 associations

Le parquet de Pau n'a pas attendu cette plainte pour ordonner, des la semaine dernière, une enquête après la battue d'effarouchement du 4 octobre au dessus d'Etsaut.