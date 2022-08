Les producteurs alsaciens de lait demandent des prix plus adaptés à la hausse des coûts de production

Pour nourrir ses 75 vaches, Augustin Wack, jeune producteur de lait, qui travaille avec son père Alain dans leur ferme de Mittelschaeffolsheim, a besoin de beaucoup, beaucoup de céréales. Mais leur coût a explosé : "On achète un mélange de céréales pour que les vaches aient une alimentation équilibrée. Mais toutes les céréales augmentent au niveau mondial, on a un prix de l'aliment qui augmente entre 30 à 50%." Et ce n'est pas tout : "le carburant pour les tracteurs, l'électricité, le fourrage, les pièces détachées pour les machines, les consommables, tout est en hausse."

Des prix plus bas que nos voisins européens

Le prix du lait a augmenté cette année, comme à peu près tous les produits de consommation courante. Mais en France, au contraire de nos voisins européens, cette hausse ne suffit pas à combler l'augmentation des coûts de productions, selon Didier Braun, le vice-président de la FDSEA dans le Bas Rhin : "Aujourd'hui, le prix moyen d'un litre de lait est quand même inférieur, en France, d'environ 15 centimes par rapport à l'Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas."

Des éleveurs qui jettent l'éponge

Il estime qu'il faudrait 7 à 8 centimes de plus par litre dans la poche des agriculteurs pour qu'ils rentrent dans leurs frais. Selon lui, les éleveurs commencent à jeter l'éponge par manque de rentabilité : "On fait le dos rond. Les gens continuent l'élevage parce qu'ils ont investi, mais on constate quand même un arrêt de l'élevage dans beaucoup de fermes où les parents partent à la retraite et où les jeunes se retrouvent seuls, et on a peur que ça s'amplifie dans les mois à venir."

D'autant qu'avec la sécheresse, la situation risque d'être encore plus compliquée dans les prochaines années. De nouvelles négociations avec la grande distribution sont prévues en septembre. Si elles échouent, les agriculteurs menacent de sortir de leurs exploitation pour se faire entendre.