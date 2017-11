Les producteurs bio du Grand Est mobilisés à Nancy

Près de 200 agriculteurs du Grand-Est se sont rassemblés à Nancy ce mercredi 8 novembre pour protester contre la suppression des aides au maintien versées au producteurs bio. Au delà de l'aspect financier, ils dénoncent un manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics.

Ils ont allumé un feu et fait chauffer de la soupe dans de grandes marmites. Les producteurs bio de toute la région se sont réunis, sous la pluie, place Charles III à Nancy ce mercredi, pour dénoncer l'arrêt des aides au maintien à l'agriculture bio à partir du 1er janvier prochain. L'Etat ne versera plus que des aides à la conversion. Il estime que c'est au marché, c'est à dire aux consommateurs de prendre le relais. Une décision qui risque de porter un coup fatal à un secteur en plein essor, estiment les agriculteurs.

L'occasion d'un échange avec les consommateurs autour d'un gobelet de soupe...bio évidemment! © Radio France - Angeline Demuynck

"La consommation de produits bio se développe mais les financements publics pour accompagner la transition ne suivent pas", explique Philippe Henry, producteur de viande bovine à Vallois dans le Lunévillois et administrateur du CGA (Centre des Groupements des Agrobiologistes) de Lorraine. Lui touche 15.000 euros par an d'aides au maintien. Leur suppression "va nous obliger à limiter nos investissements, à limiter le développement de l'entreprise donc c'est très négatif", poursuit cet agriculteur lancé dans "la bio" depuis 20 ans. Non loin de là, Claude Vautrin, producteur de lait et céréalier à St Médard en Moselle, acquiesce : "sur notre exploitation, ça pourrait mettre en péril le recrutement d'une personne supplémentaire".

Un besoin de reconnaissance

Au delà de l'aspect financier, ces producteurs du Grand Est demandent surtout une reconnaissance par les pouvoirs publics. "L'agriculture biologique est un bon vecteur pour protéger l'eau, l'air, les consommateurs et lutter contre le réchauffement climatique et ce n'est pas reconnu en tant que tel", s'indigne Philippe Henri, convaincu de l'impact positif de son travail. "Le système agricole que nous défendons n'est pas soutenu en France aujourd'hui", ajoute, avec fatalisme, Frédéric Boyette-Poterlot, maraîcher à Gugney près de la colline de Sion.

Des panneaux pour faire réagir les pouvoirs publics © Radio France - Angeline Demuynck

Dans la foule, des consommateurs sont venus soutenir les paysans. Catherine tient le panneau d'une Amap (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) nancéienne. Elle se sent concernée par le combat des agriculteurs bio : "Il faut les soutenir, martèle t-elle, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour la planète et moi, j'ai envie que mes enfants mangent du bio à la cantine, et pas des cochonneries".