Les producteurs bio lorrains face à la baisse des ventes dans la filière

En plusieurs années, la filière bio avait réussi à s'implanter dans le décor de Lorraine. A l'heure actuellement, 12% des exploitations vosgiennes sont labelisées et 11% en Meurthe-et-Moselle. C'est le cas du GAEC Le Vieux moulin à Vallois, entre Lunéville et Rambervillers d'où le gérant Philippe Henry suit cette tendance à la baisse des ventes. "Ça attire notre attention, il y a quelques déconversions", confie-t-il.

Toujours une filière d'avenir ?

Car effectivement, les ventes ont baissé de 6% avec l'inflation, et même 16% dans les enseignes spécialisées . Avec des conséquences sur certaines exploitations. "On constate des difficultés notamment dans les filières porc et lait", décrit l'exploitant.

Mais il y a une lumière au bout du tunnel, et elle s'allumera selon Philippe Henry si les modes de consommation changent. "Dans les circuits courts, certains endroits se maintiennent voire montent. Il faut faire un peu plus preuve d'astuces, ils peuvent être un moyen de réduire la facture. Et puis, on peut aussi cuisiner et acheter des produits bruts, ce qui coûte moins cher."

