Les producteurs corréziens de noix en colère après la découverte de noix chiliennes dans un magasin de Brive

Il y a quelques semaines (lire ci-dessous) un producteur de noix d'Altillac arrachait quelques uns de ses noyers pour alerter sur la situation de la filière. La noix ne se vend pas cette année, pas plus la Corrézienne qu'une autre. Il n'y a pas assez de demande au niveau mondial. Mais alors que eux ont encore en stock leur production de l'année dernière ils ont trouvé dans un magasin de l'enseigne Grand Frais à Brive des cerneaux de noix importés du Chili.

ⓘ Publicité

À lire aussi Corrèze : les ventes de noix s'effondrent, les producteurs arrachent les arbres

"Il y a des producteurs à 30 kilomètres. Ils ont de quoi approvisionner 10 fois le magasin" Vincent Giscard, producteur de noix

C'est pour cette raison qu'une quinzaine d'entre eux sont allés ce jeudi dans ce supermarché. Ils ont rapidement trouvé les paquets de cerneaux de noix chiliennes. Il y en a un plein rayon. Et pas un seul produit corrézien ou même français dans le lot se lamente Vincent Giscard de Branceilles. "Quand on parle de consommer local, je veux dire à Brive il y a des producteurs à 30 kilomètres, ils ont de quoi approvisionner 10 fois le magasin. Et il n'y a pas une seule noix de chez nous !" "Dans le fief de la noix du Périgord, ajoute Michel Queille, de trouver de la noix du Chili dans un contexte économique comme on le vit dans le marché de la noix c'est aujourd'hui complètement improbable et ça ne va pas."

La souveraineté alimentaire

Qui plus est ces cerneaux de noix chiliens sont vendus à un prix hors de proportion avec le coût de production de la noix corrézienne fait remarquer Lydie Leymarie, productrice à Floirac à la limite du Lot et de la Corrèze. "On n'est pas du tout soumis aux mêmes législations, aux mêmes obligations et du coup de voir qu'on propose des noix qui n'ont pas les mêmes critères, moi je peux pas supporter ça". Michel Queille en appelle à l'État et au gouvernement : "ce gouvernement a inscrit au ministère de l'Agriculture, ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On aimerait que la souveraineté alimentaire soit honorée". Les producteurs n'ont même pas pu interpeller sur le sujet la direction du magasin. Il n'y avait personne sur place.