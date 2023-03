Les producteurs corréziens déversent quatre tonnes de noix devant le siège de la Mutuelle Sociale Agricole

Cela fait plusieurs semaines que les producteurs de noix en Corrèze mènent des actions pour alerter sur leur situation (lire ci-dessous). Les ventes de noix se sont effondrées au niveau mondial faute de demande. Alors que la production 2022 a été excellente, avec 55.000 tonnes récoltées notamment en France. Résultat les producteurs n'arrivent pas à écouler leurs stocks ou alors à un prix bien en-dessous de leur coût de production.

Un prix divisé par quatre

C'est ce qu'une quinzaine de producteurs corréziens sont venus dénoncer ce lundi à l'appel de la Coordination rurale à Tulle. Ils se sont rendus en tracteur au siège de la MSA où ils ont déversé près de quatre tonnes de noix. Ces noix représentent le paiement de leurs cotisations. "Nous on n'a pas d'argent mais on a les noix. Alors on paie avec les noix" explique Jacques Four, producteur à Astaillac. Et de montrer la facture de sa dernière vente : un peu plus d'une tonne vendue à 50 centimes le kilo. En 2022, il vendait à deux euros le kilo. "L'an dernier, on a fait 10 tonnes. À deux euros, ça fait 20.000 euros. À 50 centimes, ça fait 5.000 euros. On a perdu 15.000 euros comme çà !"

Des importations et des marges

De son côté, Franck Clare de la Chapelle-aux-Saints dénonce la responsabilité des grandes surfaces qui "margent trop". On nous achète les noix à 50 centimes et on les retrouve à 8 euros dans les magasins ! Il y a un problème quelque part !". Et à 8 euros le kilo c'est trop cher pour le consommateur s'accordent à dire les producteurs. De même ils dénoncent les importations de noix de pays qui n'ont pas les mêmes charges et les mêmes réglementations. "La noix corrézienne est pratiquement bio précise Alexandre Clare, fils de Franck. Il y a quasiment néant comme pesticide sur les noyers. Donc on ne peut pas lutter". Pour terminer leur manifestation les producteurs sont allés en centre-ville où ils ont distribué des noix aux passants.