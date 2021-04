Les producteurs de colza de l'Yonne s'investissent dans des méthodes vertueuses

Les filières agricoles expérimentent des pratiques de plus en plus vertueuses pour limiter au maximum l'utilisation de pesticides et de désherbants. Pour le colza, la pratique des "plantes compagnes" obtient des résultats encourageants.

Dans l'Yonne, les filières agricoles expérimentent des pratiques de plus en plus vertueuses. 15 000 hectares sont consacrés chaque année à la culture du Colza dans ce département. Cette culture est souvent décriée pour son impact sur la qualité de l'eau à cause de l'utilisation d'herbicides et d'insecticides.

Pour limiter leur utilisation, l'union des productions végétales de l'Yonne (UPVY) teste des méthodes alternatives, comme les plantes compagnes. Ce procédé associe quand on sème le colza, une autre plante pour en quelque sorte le protéger de certaines nuisances ou de certains nuisibles.

Jean-Luc Gennerat agriculteur à Piffonds (Yonne), a testé sur deux parcelles d'un hectare une association de Colza avec des Féverolles et une autre avec du trèfle © Radio France - Thierry Boulant

Du trèfle et des féveroles pour limiter les intrants

Jean-Luc Gennerat agriculteur à Piffonds (Yonne), a testé sur deux parcelles d'un hectare une association de Colza avec des féveroles et une autre avec du trèfle. " Pour diminuer les insecticides, explique-t-il, "Les féveroles servent de leurre pour les insectes d'automne, ce qui fait qu'ils attaquent moins le colza et normalement le colza passe l'hiver. Les trèfles" poursuit-il "servent plutôt à couvrir le sol pour limiter les désherbages."

La féverole est utilisée comme plante compagne du colza © Radio France - Thierry Boulant

Améliorer les pratiques

Ces plantes-compagnes, qui améliorent aussi la fertilité du sol, représentent une des solutions innovantes pour l'avenir de cette filière dans l'Yonne. Il faut continuer à en chercher.

Gilles Robillard, agriculteur et président de l'Institut technique Terres Inovia © Radio France - Thierry Boulant

"Concrètement, on ne pourra pas tout sauver avec ce genre de solutions" affirme Gilles Robillard, agriculteur et président de l'Institut technique Terres Inovia, "On a encore besoin d'évoluer. On a encore besoin de trouver. Il faut vraiment avoir conscience que les agriculteurs mettent tout en œuvre pour essayer d'améliorer leurs pratiques."

On n'utilise pas les produits phytosanitaires par plaisir (Laurent Ponçet)

Laurent Poncet, président de l'union des Productions végétales de L'Yonne (UPVY) est sur la même ligne . "Dans l''Agriculture conventionnelle, il y a une réelle volonté de rechercher des solutions" explique t-il " d'arriver encore plus qu'avant à maîtriser les emplois des produits phytosanitaires qui ne sont pas anodins. Il faut vraiment que vous compreniez qu'on n'utilise pas ses produits par plaisir. Si on peut faire autrement, on le fera."

Les méthodes alternatives commencent à convaincre. 30% des surfaces semées en colza dans l'Yonne sont mélangées avec des plantes compagnes.