Les producteurs de Fin Gras du Mézenc soutenus par la région Auvergne Rhône-Alpes

Une aide de 47 000 euros chaque année pour cette filière de production qui compte aujourd’hui 105 exploitations réparties entre la Haute Loire et l’Ardèche

Cette aide va permettre d’accroitre le volume de production annuel pour répondre à la demande croissante des consommateurs.

La filière commercialise un peu moins de 1000 animaux entre le mois de mars et le mois de mai, elle devrait passer à 1200 animaux d’ici à 2020. Bernard Bonnefoy est le président de l’association des producteurs de Fin Gras du Mézenc.

Bernard Bonnefoy, président de l'association des producteurs Copier

Cette viande produite uniquement sur les contreforts du mont Mézenc en Haute-Loire et en Ardèche à plus de 1100 mètres d’altitude bénéficie d’une appellation d’origine protégée et seuls un nombre limité d’animaux sont autorisés à porter ce label.

Cette aide arrive sans doute à un bon moment

Les bovins destinés au fin Gras béneficient d'une alimenation selectionnée © Radio France - yves renaud

Depuis quelques années la qualité de la viande produite autour du Mézenc fait un véritable tabac auprès des consommateurs. La petite production de quelques centaines de bêtes qui s’écoulait principalement en Ardèche, dans la Loire et la Haute Loire et parfois même jusqu’à Lyon auprès d’un réseau de connaisseurs fait maintenant l’objet d’un véritable engouement. Les producteurs ont beau augmenter chaque année le nombre d’animaux mis en vente, la demande est supérieure a la production.

La région va donc donner un coup de pouce aux 105 producteurs, 47 000 euros par an qui seront d’abord utilisés pour passer de 950 aujourd’hui à 1200 animaux mis en vente mais aussi renforcer la commercialisation auprès des bouchers ou améliorer la visibilité du fin gras par le tourisme régional en l’associant à la gastronomie.

Le Fin Gras du Mézenc est un produit identitaire pour notre territoire. C’est l’occasion de mettre enfin dans nos assiettes les produits de notre région Laurent WAUQUIEZ

Un investissement dans cette filière d’autant plus productif que le kilo de viande fin gras se vend au moins un euro de plus qu’une viande traditionnelle. Faites le calcul sur une bête de 450 kg ! Cette aide en plus est la bienvenue pour conforter une agriculture de montagne qui partout ailleurs voit le nombre d’exploitations se réduire d’années en années

Pour en savoir plus sur le Fin Gras du Mézenc:

https://www.francebleu.fr/infos/agriculture\-peche/c\-est\-la\-pleine\-saison\-pour\-le\-fin\-gras\-du\-mezenc\-1491066141