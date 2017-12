Clermont, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Devant la boutique du Domaine de Limagne à Chappes, la fille d'attente est imposante. Les clients fidèles, comme Bernard, attendent fébrilement d'être servis. "Je suis venu chercher du foie gras, mais il paraît qu'il n'y en a plus" s'inquiète ce restaurateur à la retraite, "il paraît qu'il n'y a plus rien dans le Sud-Ouest avec les problèmes de grippe aviaire, et que tout le monde en cherche". Quelques minutes plus tard, le voilà rassuré, "j'ai deux foies frais, c'est parfait, et en plus je sais qu'ici il est bon".

le foie gras est plus rare cette année © Radio France - Jean-Pierre Morel

Derrière le comptoir, Jean-François Panem s'affaire. Le responsable du Domaine de Limagne essaye de satisfaire la demande. "On a eu 50% de commande en plus à honorer, on a servi nos clients et nos restaurateurs, mais on n'a pas pu faire plus faute de marchandise".

6000 canards abattus chaque semaine au Domaine de Limagne

A Vinzelles, à quelques kilomètres de là, Bertrand Rellier élève des canards, mais aussi des oies à la Métairie Basse. "La grippe aviaire a provoqué une augmentation de la demande dans la région, il y a même de grandes enseignes qui m'ont appelé, moi, tout petit producteur, pour me demander de les dépanner, je n'ai pas pu le faire".

Le prix du foie gras reste stable en Auvergne © Radio France - Jean-Pierre Morel

Régulièrement médaillé pour la qualité de ses foies gras, Bertrand Rellier a été dévalisé, mais dans le bon sens du terme cette année. L'an dernier, il avait en effet été victime du gang du foie gras qui lui avait volé une soixantaine de canards. Mais le producteur reste zen, et contrairement à certains qui profitent de la grippe aviaire, lui n'a pas augmenté ses prix. Le foie frais se vend 60 euros le kilo.