Les producteurs de foie gras périgourdins pénalisés par le nouveau confinement

Finies les grandes tentes blanches, des parasols gris et des plantes vertes sont désormais installés Place Saint Louis à Périgueux pour accueillir le nouveau marché au gras. Le décor est joli mais les producteurs présents ont un petit moral. Car un deuxième confinement est passé par là et avec lui son lot d'incertitude et de flou.

Le marché au gras de Périgueux a été adapté au confinement © Radio France - Valérie Déjean

La clientèle périgourdine est revenue doucement, en suivant les flèches de ce jeu de l'oie grandeur nature, pour arriver au canard gras frais, confit ou cuisiné. Mais il n'y a qu'elle devant les étals des producteurs locaux, pas de girondins, de charentais, de limousins. Ils sont coincés chez eux, sans parler des parisiens qui manquent aussi cruellement à l'appel à quelques semaines des fêtes de Noel

50% de la clientèle extérieure au département absente

Jean Claude Dartenset est producteur à Manzac sur Vern. Il est aussi le président des producteurs de foie gras de Périgueux et il a fait ses comptes. La clientèle extérieure au département lui assure 50 % de son chiffre sur les marchés au gras. Ce sera donc 50% en moins avant les fêtes.

Jean Claude Dartenset, producteur de foie gras à Manzac sur Vern © Radio France - Valérie Déjean

Au vu des nombreuses incertitudes qui planent sur les semaines à venir et les fêtes de Noël, le président des producteurs de foie gras de Périgueux a réduit sa production. Il a élevé 700 canards contre mille l'année dernière. L'autre inconnue, c'est aussi l'avenir des restaurants qui constituent une part de la clientèle des producteurs. Alors en attendant de savoir comment la crise sanitaire se finira, il invite les amateurs de canards ou d'oies à faire comme lors du premier confinement, aller dans les exploitations, pousser la porte des fermes ou les consommateurs sont toujours accueillis dans le respect des gestes barrière, et ou ils sont sûrs d'aider les producteurs périgourdins.