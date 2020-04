Les producteurs de fourme de Montbrison résistent durant la crise

Depuis le début du confinement, les lieux de commercialisation habituels, restauration, fromagers et marchés en plein air sont quasiment tous fermés, seule la grande distribution permet encore d’écouler les stocks qui arrivent pour la plupart en bout de la période d’affinage.

Les producteurs de Fourme, comme tous leurs collègues ne restent pas les bras croisés pendant la crise

Ils observent à la loupe l’évolution du marché du fromage et notamment ce qui se passe sur le marché transalpin, en Italie, très proche de nos mode de consommation.

"Aujourd’hui on surveille l’évolution du marché semaine par semaine parce qu’on ne peut pas aller plus loin parce si on veut que nos entreprises travaillent, il faut que l'on surveille comment ça se passe ailleurs, notamment en Italie. La consommation des Français est quasiment identique à celle des Italiens. On a 10 jours de retard par rapport aux Italiens et ce qui se passe en Italie, 10 jours après ça se passe chez nous.

Sur l’observatoire qui est mis en place au niveau national, on a des retours qui expliquent que les Italiens ont consommé de telle et telle manière et il faut s’attendre à ce que chez nous, ça se passe de la même manière. Maintenant sur le temps que va durer la crise, bien malin celui qui est capable de le dire. On s’adapte au fur et à mesure, on travaille au quotidien, les réunions sont fréquentes et on se repositionne de manière à répondre à la demande" Hubert Dubien, le président du syndicat de la fourme de Montbrison.

Les producteurs de fromages français saluent l’arrivée d’une campagne de promotion sur les réseaux sociaux sous la bannière du Hashtag : #fromagissons

Les producteurs, voudraient à tout prix éviter d’avoir à jeter les fromages parvenus à maturité.

Dans cette optique l’INAO, l’Institut National des Appellations d’Origine vient de donner un bon coup de pouce aux producteurs en les autorisant à baisser la température d'affinage pour allonger les délais de conservation en cave.

Autre coup de pouce, celui du groupe de grande distribution Casino dont le siège social est à Saint-Étienne

Les producteurs à cause des stocks ont arrêté de fabriquer du fromage, le groupe Casino s'est donc engagé a collecter leur lait et a le commercialiser sous forme de briques UHT sous le label lait du Forez.

On citera aussi l’initiative de la ville de Montbrison qui vient de racheter un bon stock de fourme pour en faire profiter les soignants des deux hôpitaux de la plaine du Forez .