Les producteurs de fraises de Vaucluse menacent la grande distribution d'actions coup de poing

"Si rien n'est fait d'ici lundi, on va marquer les esprits", promettent les producteurs de fraises, comme Philippe Bon, à Monteux, également vice-président de la FDSEA. Pourquoi pas vider des bennes entières de fraises devant Auchan au Pontet ? L'idée est lancée. Il accuse la grande distribution de pratiquer des marges abusives sur leur dos, alors que l'heure est plutôt à la solidarité, en pleine période de coronavirus, de confinement et de consommation en berne.

La fraise espagnole au détriment des produits locaux

"En tant qu'agriculteur, on a le droit de se déplacer, rappelle-t-il, alors même pas peur des amendes. De toute façon, actuellement on travaille pour rien, on va finir par jeter les fruits". En ce moment, les producteurs vendent leur kilo de fraises cinq euros à la grande distribution. Dans les supermarchés, c'est au-delà des 12 euros que les consommateurs peuvent l'acheter. Mais encore faut-il la trouver, car c'est bien la fraise espagnole qui trône en tête de gondole, à des prix défiant toute concurrence. Les producteurs réclament des accords avec la grande distribution. "Sinon, moi, prévient Philippe Bon, je ne maîtrise plus personne".