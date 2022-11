Plusieurs syndicats de producteurs de fruits et légumes portent plainte à Poitiers contre Julien Bayou

Les producteurs de fruits et légumes français portent plainte à Poitiers contre Julien Bayou, ancien porte-parole des Verts. Fin août sur BFM TV , le député écologiste a tenu des propos qui ont encouragé selon eux des actes de destruction contre des réserves d'eau agricole. Quatre syndicats* de la filière estiment que ses déclarations ont conduit aux violences de Sainte-Soline et à la nouvelle dégradation d'une bassine aux Roches-Prémaries près de Poitiers le 8 novembre dernier.

Ils ont donc transmis en fin de semaine dernière une plainte pour "provocation suivie ou non d'effet à commettre un délit" au procureur de la république de Poitiers. Et se sont rendus ce mardi chez l'un des agriculteurs touchés par un nouvel acte de vandalisme. Il s'agit de Vincent Baille-Barelle. Arboriculteur au Sud de Poitiers, il dirige les Vergers de Chézeau avec son frère. Exploitation familiale de 15 hectares dont la moitié est conduite en agriculture biologique. Déjà touché en février dernier, c'est la deuxième fois qu'il voit un de ses outils de travail vandalisé.

*ANPP (assocation nationale pommes poires), FELCOOP (coopération fruitière, légumière et horticole), FNPF (fédération des producteurs de fruits) et AOP "Tomates et concombres de France".