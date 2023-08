Les producteurs de la noix de Grenoble veulent se réunir en comité face à la crise

La noix de Grenoble traverse une crise en ce moment, la faute à une production trop importante. Elle a augmenté de 40% sur l'année 2022, grâce à une météo très favorable au printemps dernier. "Tous ceux qui ont un noyer ont eu des noix l'an dernier", raconte Jean-Claude Darlet, le président de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Sauf que ça n'est pas vraiment une bonne nouvelle. L'offre est trop grande par rapport à la demande, qui de son côté est en baisse. Résultat : les nuciculteurs se retrouvent avec d**'énormes stocks**, très difficiles à écouler.

Une concurrence féroce de l'étranger et une baisse de la consommation

Surtout que la concurrence en face est féroce. Des cerneaux venus des Etats-Unis ou du Chili, vendus à des prix très bas. Une concurrence qui représente jusqu'à 90% des cerneaux en vente en grande surface. Certains producteurs français sont alors obligés d'accepter de brader leurs stocks pour s'en débarrasser, au point pour certains de devoir arrêter leur production, assure Jean-Claude Darlet.

Et pour ce qui est de la consommation, "elle a baissé de 30% au niveau national", ajoute le président de la Chambre d'agriculture du département.

S'unir pour sauver la filière française

Les producteurs de noix de Grenoble ont donc décidé de s'unir pour sauver leur filière. "Notre filière est trop désorganisée", déplore Jean-Claude Darlet, "par rapport aux autres filières de fruits". L'idée : créer des comités de producteurs, d'abord au niveau régional, dans le Sud-Est avec la noix de Grenoble notamment, et dans le Sud-Ouest avec celle du Périgord. Deux comités qui se réuniront ensuite au niveau national, pour avoir plus de poids auprès du ministère et auprès de la grande distribution, dans les négociations de prix notamment.

Maintenant, il faut voir si cela intéresse les producteurs. Réponse le 5 septembre prochain, date de l'Assemblée générale de la filière noix à Chatte en Isère.