Les producteurs de lait mayennais repartent au combat ce mardi

De nouvelles actions sont prévues ce mardi 13 juin dans le Grand Ouest. Les coopératives laitières dans le viseur des producteurs.

La colère s'étend, s'intensifie. C'est évidemment le prix d'achat du lait qui est en cause. La situation des éleveurs est toujours aussi difficile. A l'appel de la FNPL, de la FDSEA et des JA, les agriculteurs mayennais ont décidé de participer aux différentes manifestations qui vont se dérouler ce mardi. Un mouvement interrégional. Ce sont les coopératives qui sont, cette fois, ciblées. Des rassemblements sont programmés devant les grilles d'Agrial à Moyon dans la Manche, à proximité des locaux de Sodiaal au Mans et de ceux de Terrena à Ancenis.