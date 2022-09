Les producteurs de lait mayennais tirent la langue face à l'inflation

Entre l'augmentation des prix des matières premières, de l'énergie et les conséquences de la sécheresse, les éleveurs en Mayenne ont du mal à s'y retrouver financièrement. Certains estiment qu'il manque entre 20 et 50 euros sur le prix de la tonne de lait pour vivre correctement.

À Pommerieux tout près de Craon, Patrice Paillard veille sur ses 70 vaches montbéliardes. Depuis début juillet, elles ont regagné l'étable pour manger, soit un mois et demi plus tôt que d'ordinaire, à cause de la sécheresse. Sauf que le fourrage coûte de plus en plus cher : "On est en rations hivernales, le maïs d'ensilage est distribué à volonté. Sauf qu'en face, il faut de la protéine, du colza par exemple. Sauf que la tonne de colza est passée de 350 euros il y a un an à 480 euros aujourd'hui."

30% d'augmentation des charges en un an

D'après ses calculs, les charges de l'exploitation de Patrice Paillard ont augmenté de 30% en un an : les matières premières donc, notamment pour le fourrage, mais aussi les prix du gaz et de l'électricité, ou encore le matériel. "Un tracteur qui coûtait 80.000 euros il y a trois ans en vaut 105.000 aujourd'hui. Sauf que c'est un outil de travail nécessaire", détaille l'éleveur. Mais en parallèle, le prix auquel le lait est acheté par les industriels n'augmente pas assez, selon Patrice Paillard, qui vend sa production au groupe Savencia : "On nous achète la tonne à 455 euros en septembre. Pour être bien, il faudrait qu'on soit à 500 en base."

C'est même plus bas ailleurs. Le géant mayennais de l'agroalimentaire paye "428 euros les mille litres de lait" selon Frédéric Épineau, président de l'OPLGO, l'Organisation des Producteurs de Lait du Grand Ouest, qui regroupe plus d'un millier d'éleveurs fournisseurs de Lactalis, dont environ 250 basés en Mayenne. Un prix qui n'est pas à la hauteur des tarifs pratiqués chez nos voisins européens d'après Frédéric Épineau, où ils avoisinent plutôt les 470 euros la tonne. Mais "ce serait trop facile de taper que sur Lactalis", poursuit-il, appelant l'Etat à "prendre ses responsabilités" en faisant respecter la loi Égalim, censée garantir un prix juste des produits agricoles.

Un avenir plus que flou

"Le moral dans l'élevage n'est pas bon. Nous ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a des éleveurs qui arrêtent", détaille le président de l'OPLGO. L'inflation, les problématiques climatiques, le prix du lait, autant de raisons d'être inquiet pour l'avenir selon Patrice Paillard : "Comment voulez-vous qu'un jeune qui voit ses parents trimer, travailler entre 55 et 75 heures par semaine, avec peu ou pas de vacances et un revenu ramené à l'heure dérisoire, soit motivé pour reprendre une exploitation ? On ne sait pas si on aura un repreneur, on nage à vue", conclut l'éleveur, rappelant qu'un tiers des agriculteurs français devraient prendre leur retraite d'ici 5 ans.