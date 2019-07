Les producteurs de lavande de Valensole appellent les touristes à respecter leur travail

Valensole, France

Depuis le début de la floraison à la fin juin, les champs de lavande du plateau de Valensole près de Manosque reçoivent la visite de centaines de touristes chaque jour. Venus du monde entier pour retrouver les images vues sur internet, ils font une halte pour prendre des photos et admirer le paysage. Mais certains se permettent de faire des bouquets de lavandes. "J'en ai vu l'autre jour qui étaient même couchés sur les plantes, raconte Rémi Angelvin, producteur de lavande à Valensole. Ils marchaient sur la lavande. Je leur ai demandé de partir et ça a chauffé". Symboliquement, Rémi a installé des filets de clôture. Les producteurs ne sont pas opposés au tourisme, bien au contraire. Ils accueillent volontiers les visiteurs dans leurs boutiques où des bouquets et des huiles sont vendus.

Un film porno tourné dans un champ de lavande

Mais selon plusieurs producteurs, les incivilités des touristes sont de plus en plus fréquentes. "Hier encore, des mariés sont entrés dans mon champ avec un cheval pour faire des photos, dit-il. Forcément, l'animal a écrasé plusieurs pieds de lavande. Ils se sont excusés mais je commence en avoir assez".

Le producteur a également surpris un soir un tournage d'un film porno au milieu de la lavande. L'office de tourisme de la Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) sensibilise pourtant les visiteurs sur les réseaux sociaux au respect du travail des lavandiculteurs. Ces derniers réclament l'installation de panneaux sur les bords des routes du plateau pour rappeler que la coupe dans les champs est interdite.

La fête de la lavande le 21 juillet

Aujourd'hui, 2.000 producteurs provençaux cultivent 16.000 hectares de lavandin, une espèce hybride et 3.500 hectares de lavande sur quatre départements : Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse, Drôme et Hautes-Alpes. La lavande et le lavandin sont cultivés majoritairement pour la production d’huile essentielle mais aussi pour la fleur et les bouquets. Pour mieux comprendre cette activité agricole, la fête de la lavande aura lieu le 21 juillet. Quelques jours avant la fin de la floraison et le début de la récolte.