Les producteurs de lavande impactés par la sécheresse

La récolte de lavande et de lavandin a souffert de la sécheresse intense de cet automne. De nombreux lavandiculteurs ont du arracher une partie de leur pieds. Après une première sécheresse l'année dernière, les plantes n'ont pas survécu à un nouveau manque d'eau.

La récolte 2017 n'a pas été catastrophique, mais pas extraordinaire non plus. Avec 1380 tonnes pour le lavandin et 80 pour la lavande, FranceAgriMer estime que la production de ces plantes pour les huiles essentielles a été "correcte". Mais l'organisme s'inquiète des conséquences de la sécheresse sur les pieds de lavande.

Un inquiétude partagée par les agriculteurs. Jonathan Mourad, lavandiculteur à Sault, a vu de nombreux pieds souffrir du manque d'eau. "J'ai du en arracher 25% environ, regrette-t-il. Pour certaines, ce sont des jeunes plantations de moins de 5 ans qui n'ont pas supporté la succession du sec de l'automne 2016 et celui de cette année."

Lavandiculteur, un profession menacée par la sécheresse

Jonathan a pu compenser le coût de cette perte en augmentant ses prix. Il ne sait pas encore si le consommateur sera impacté. Mais l'avenir de sa profession est compromis par ces sécheresses successives. "La motivation est là, mais on ne sait pas si on pourra continuer plusieurs années à ce rythme là. La rentabilité d'un pied de lavande se fait au bout de 5 à 8 ans pour la lavande, 8 à 12 ans pour le lavandin. S'il faut en arracher autant tous les ans, les coûts vont augmenter, et il faudra tout repenser."

Jonathan Mourad s'inquiète des conséquences de la sécheresse sur le long terme. Copier

D'après FranceAgriMer, des demandes de procédure de reconnaissances de calamité agricole sont en cours d'instruction.