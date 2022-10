Explosion des factures d’énergie : réunis à Avignon, les producteurs de légumes demandent des aides de l’État

Le 65e congrès des producteurs de Légumes de France a débuté ce jeudi à Avignon. Le Vaucluse fait partie des premiers départements producteurs de tomates, salades, concombre, courgette et melons. Les professionnels se retrouvent jusqu'à ce vendredi soir au parc des Exposition d'Avignon pour évoquer les stratégies possibles face à l'inflation.

Ils évoquent aussi l'autre grand sujet qui inquiète 30.000 producteurs de Légumes en France : la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Certains agriculteurs ont vu leurs factures multipliées par huit ou dix pour chauffer leur serres ou faire tourner leurs frigos. Les producteurs de Légumes de France demandent donc des subventions de l'État pour éviter des faillites d'exploitants.

Les maraîchers demandent des subventions financières pour ne pas arrêter leur activité

Le président des producteurs de Légumes de France lance un appel au gouvernement pour obtenir des subventions quand les factures explosent. Jacques Rouchaussé explique qu'avec "ces multiplications par huit, dix ou quinze, c'est carrément plus possible. Au niveau de la compétitivité des entreprises, il vaut mieux arrêter car ce n'est pas rentable. Le gouvernement a mis un bouclier tarifaire pour les particuliers, il faut qu'il vienne aussi en aide pour la production. Il va falloir venir nous aider pendant cette période délicate.

"Si le gouvernement investit dans notre filière, il va récupérer cet investissement dix-neuf mois plus tard, car on aura davantage de main-d'œuvre, poursuit Jacques Rouchaussé. Ce sont donc des charges sociales (cotisations sociales, ndlr) supplémentaires qui rentrent dans les caisse de l'État. Quand vous avez un chiffre d'affaires, ce sont des impôts dans les caisses de l'État." Jacques Rouchaussé exhorte alors l'État : "Faites nous confiance, mais pour nous faire confiance, aidez-nous".

Il reste deux mois avant des factures multipliées par dix

Les Jeunes agriculteurs de Vaucluse expliquent qu'il y a urgence à obtenir des subventions du gouvernement. Dans quelques semaines, leurs factures d'énergie vont exploser. Audrey Piazza, présidente des Jeunes agriculteurs de Vaucluse souligne qu'il "n'y a pas que le tracteur et le gasoil ! Après, il faut stocker les légumes. Ça passe par des chambre froides et du gaz pour produire sous serres. On est très inquiets avec des facture à venir qui s'annoncent multipliées par dix. À un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions pour accompagner les agriculteurs. C'est tellement urgent : il reste deux mois pour trouver une solution pour continuer à produire et stocker nos légumes".