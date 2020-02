Les producteurs de légumes manchois n'en peuvent plus de la pluie

Les producteurs de légumes travaillent en ce moment dans des conditions difficiles, dans la boue, dans des champs détrempés. Ils sont très inquiets : les carottes, les poireaux, les choux, les navets pâtissent de la météo. Ils ont mauvaise mine, trop petits, trop gros, trop moches...La pluie les abîme et c'est invendable en l'état. Entre février et avril certains producteurs estiment qu'ils auront perdu jusqu'à 50% de leur production. Hubert Léonard cultive des légumes dans le Val de Saire, et il en a marre de travailler dans la gadoue "faut y être né dans le Val de Saire, 5 mois de pluie de vent et d'eau, attention faut s'accrocher ! Y'a un mois dans une parcelle de choux Romanesco on a coupé que 10%. Il faut deux tracteurs pour travailler au cas où il y en a un qui s'enlise et puis ça fatigue, on est plus lent et puis on abîme nos sols parce qu'on fait des ornières avec nos tracteurs. Il faut qu'il fasse beau et sec !"

Dans le Val de saire la culture légumière s'étend sur près de 3 000 hectares et fait travailler plus d'une centaine d'exploitations

Un champ de choux Romanesco à Montfarville - Katia lautrou

Hubert Léonard producteur de légumes dans le Val de Saire - Katia Lautrou