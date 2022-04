Les producteurs de pommes du Pilat optimistes après l'épisode de gel

La France a enregistré dans la nuit de dimanche à lundi sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril. Météo France a relevé - 6°C à Saint-Étienne. De quoi inquiéter certains arboriculteurs mais pas les producteurs de pommes du Pilat.

_"On a eu des températures entre - 2°C et - 4°C suivant les secteurs, e_xplique Roland Rivory, président de la coopérative agricole des Balcons du Mont Pilat. On a un peu de dégâts, notamment sur les cerises, parce que les cerisiers étaient en fleur. Par contre, la récolte de pommes n'est pas compromise parce qu'en fait, les pommiers n'étaient pas encore en fleur. Donc, on a quelques pommes de gelées, mais largement de quoi faire pour la récolte."

Si la météo devient clémente pour nous, ce n'est pas une trop grosse inquiétude.

Les producteurs avaient anticipé et utilisé des systèmes pour se prémunir du gel : des bougies, des dispositifs pour envoyer de la chaleur sur les arbres, des investissements importants. Roland Rivory espère que la vague de froid appartienne désormais au passé. "Si la météo devient clémente pour nous, ce n'est pas une trop grosse inquiétude. On a une belle floraison. Pour l'instant, on est très optimiste sur la récolte de pommes."