Les producteurs de pommes recrutent pour la récolte qui commence en Charente

La récolte des pommes a débuté jeudi dernier dans les 90 hectares des vergers Tastet, à Reignac dans le Sud-Charente, Mérignac à la limite de la Charente-Maritime et de la Charente, du côté de Jonzac en Charente-Maritime, et même en Dordogne. C'est l'espèce Gala qui débute la période de cueillette, alors que les fruits sont arrivés à maturité plus tôt que d'habitude. Il va falloir les cueillir plus vite.

Une rare machine à marches pour atteindre les sommets des pommiers, à quatre mètres de haut © Radio France - Pierre MARSAT

Mais c'est surtout en septembre et octobre que la récolte de pommes est la plus active : l'espèce Belchard, plus délicate que la Gala, arrive à terme et représente 60% de la production de ces vergers. Il faut recruter 60 cueilleurs supplémentaires, par rapport à la trentaine qui travaillent déjà. Ce sont donc 90 saisonniers que recherche l'entreprise Tastet.

Photo de groupe des cueilleurs à Mérignac, à la limite de la Charente et de la Charente-Maritime © Radio France - Pierre MARSAT

Pas besoin de critères particuliers pour être embauchés dans les vergers. Il faut être en bonne forme physiquement, accepter de travailler par tous les temps (la chaleur de ces derniers temps, la pluie qu'on espère, le froid qui arrive souvent en plein mois d'octobre). Il faut surtout de la motivation. Certains cueilleurs sont habitués, depuis plusieurs années, à participer à la récolte des pommes.

