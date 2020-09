Les producteurs de sapins du Morvan mécontents après l'annonce du maire de Bordeaux sur les sapins de Noël

Le nouveau maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, souhaite supprimer le sapin de Noël dans sa ville lors des fêtes de fin d'année. Il explique qu'il ne veut pas d'arbres morts sur les places de Bordeaux. Du côté des producteurs de sapins du Morvan, c'est l'incompréhension et la colère.

Après l'annonce ce vendredi du maire écologistes de Bordeaux, de supprimer le sapin de Noël dans sa ville au moment des fêtes de fin d'année, en expliquant que c'est un arbre mort, les réactions ne se sont pas faites attendre. Et notamment celle de Frédéric Naudet. C'est le président de l'association française des sapins de noël naturels. Il est aussi producteur de sapins dans le Morvan et parle d'une décision excessive.

"On est dans l'excès et dans l'absurde" : Frédéric Naudet, producteur de sapins

"On est dans l'excès et dans l'absurde. On porte atteinte à un métier, à une tradition, une fête familiale. Je pense que monsieur le maire de Bordeaux, manque d'informations. Manifestement, il ne sait pas ce que c'est un sapin de Noël. "

Frédéric Naudet qui rappelle que le sapin de Noël est une culture, justement pour éviter le prélèvement d'arbres dans la forêt. C'est également l'argument de Gérard Maternaud qui produit chaque année près de 30 000 sapins à Quarré les Tombes.

"Le sapin de Noël c'est comme le blé , on plante et on récolte. Il n'y a pas de déforestation" : Gérard Maternaud, producteur

"Si il a un cerveau, il faut que le maire de Bordeaux apprenne à réfléchir. Le sapin de Nöel c'est comme le blé , on plante et on récolte. Il n'y a pas de déforestation. Eux dans le bordelais , ils produisent de la vigne, ils coupent les grappes de raisins. Nous, c'est exactement la même chose."

"Si il a un cerveau, il faut que le maire de Bordeaux apprenne à réfléchir. Le sapin de Noël c'est comme le blé , on plante et on récolte. Il n'y a pas de déforestation. Eux dans le bordelais , ils produisent de la vigne, ils coupent les grappes de raisins. Nous, c'est exactement la même chose."

Et du coté de Bordeaux une pétition a été lancée pour que la ville conserve son sapin de Noël. Objectif 4000 signatures pour interpeller le conseil municipal.