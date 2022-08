Les producteurs laitiers du Puy-de-Dôme réclament une hausse du prix du lait de la part de Sodiaal

La colère monte chez les producteurs laitiers, liés à la coopérative Sodiaal. Ils réclament une hausse du prix d'achat du lait, alors que leurs coûts de production explosent ces derniers mois.

Une trentaine d'agriculteurs se sont donc réunis devant les locaux de l'entreprise à Clermont ce jeudi midi. À Brioude, en Haute-Loire, une centaine d'éleveurs ont bloqué l'entrée de l'usine de la Compagnie des Fromages Richesmonts, appartenant à Sodiaal, pour faire entendre leur mécontentement.

"Les prix de l'énergie ont doublé, les engrais, c'est par trois, l'alimentation pour les bovins par deux et demi, commente Thierry Chirol, le président de la Fédération départementale des producteurs laitiers du Puy-de-Dôme. Et Sodiaal continue de nous acheter le lait à environ 400 euros les 1000 L. Les exploitations vont être vraiment en grande difficulté."

"C'est désespérant"

Sodiaal a bien augmenté ses prix par rapport à l'année dernière, où elle achetait les 1000 L aux alentours de 350 euros. Mais face à l'inflation, les prix restent tellement bas en ce moment que faire du lait n'est presque plus rentable.

"Notre exploitation, c'est la viande et les céréales qui vont la sauver, pas le lait, constate Eric Germain, agriculteur dans le Forez. On produit 700 000 litres de lait contre 40 hectares de céréales, donc normalement le lait devrait porter l'exploitation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas." L'exploitant voit le prix de l'azote et du gazole s'envoler "mais le lait, lui, n'augmente pas et c'est désespérant".

Symbole de la colère des éleveurs, les mots "Sodiall = voleur" ont été tagués sur une citerne devant les locaux de la coopérative à Clermont-Ferrand. © Radio France - François Breton

Une situation inacceptable pour les éleveurs, d'autant plus que le lait se vend plus cher ailleurs en Europe. Selon la FDPL, les agriculteurs des pays du Nord se font payer le lait aux alentours des 500 euros les 1000 L, 460 euros en Allemagne. "450 euros serait donc le minimum pour finir l'année et pour que les producteurs poursuivent leur activité", conclut Thierry Chirol. La FDPL réclame également le respect de la Loi Egalim 2, qui garantit des formules de prix permettant aux agriculteurs de toucher un salaire décent à la fin du mois.

Contactée, Sodiaal n'a pas encore répondu à notre sollicitation.